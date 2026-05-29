◾️＜billboard classics 斉藤由貴 Premium Orchestra Concert 〜produced by 武部聡志＞

公演公式サイト：https://billboard-cc.com/saitoXtakebe

【兵庫】

2026年9月17日（木） 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 17:45 開演 18:30

【東京】

2026年9月25日（金） 昭和女子大学 人見記念講堂 開場 17:30 開演 18:30

【神奈川】

2026年10月2日（金） ミューザ川崎シンフォニーホール 開場 17:30 開演 18:30

▼出演

斉藤由貴

ピアノ・音楽監修：武部聡志

指揮・編曲：岩城直也

管弦楽：

【兵庫】NIPO×神戸市室内管弦楽団

【東京・神奈川】Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）

▼チケット

全席指定13,000円（税込）

▼チケット販売スケジュール

・オフィシャル最速先行（抽選）2026年5月29日（金）12:00〜6月9日（火）23:59

・ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2026年6月3日（水）12:00〜6月9日（火）23:59

主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

制作協力：ハーフトーンミュージック

後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント

▼注意事項

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください

（ご来場のお客様へのお願い：https://billboard-cc.com/notice/）

▼公演に関するお問合せ

【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00/土日祝休）

【東京・神奈川】ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

ビルボードクラシックス公式Webサイト：https://billboard-cc.com/