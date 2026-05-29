斉藤由貴、武部聡志プロデュースによるフルオーケストラ公演＜Premium Orchestra Concert＞開催決定
斉藤由貴が、フルオーケストラコンサート＜billboard classics 「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」 〜produced by 武部聡志＞の開催を発表した。
薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾となる本公演。ビルボードクラシックスに初登場する斉藤由貴が、フルオーケストラとともに、自身のバースデーアニバーサリーを彩る特別なステージを届ける。
9月17日に、関西屈指の音楽ホールとして知られる兵庫県立芸術文化センターで開幕し、9月25日には、2025年に開催された斉藤由貴デビュー40周年を記念した全国ホールツアーのファイナル公演の舞台である昭和女子大学 人見記念講堂へ。そして、10月2日には斉藤の出身地・神奈川が誇る音楽ホール、ミューザ川崎シンフォニーホールを巡るツアーとなる。
◾️＜billboard classics 斉藤由貴 Premium Orchestra Concert 〜produced by 武部聡志＞
公演公式サイト：https://billboard-cc.com/saitoXtakebe
【兵庫】
2026年9月17日（木） 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 17:45 開演 18:30
【東京】
2026年9月25日（金） 昭和女子大学 人見記念講堂 開場 17:30 開演 18:30
【神奈川】
2026年10月2日（金） ミューザ川崎シンフォニーホール 開場 17:30 開演 18:30
▼出演
斉藤由貴
ピアノ・音楽監修：武部聡志
指揮・編曲：岩城直也
管弦楽：
【兵庫】NIPO×神戸市室内管弦楽団
【東京・神奈川】Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）
▼チケット
全席指定13,000円（税込）
▼チケット販売スケジュール
・オフィシャル最速先行（抽選）2026年5月29日（金）12:00〜6月9日（火）23:59
・ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2026年6月3日（水）12:00〜6月9日（火）23:59
主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
制作協力：ハーフトーンミュージック
後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント
▼注意事項
※未就学児入場不可
※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで
※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください
※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません
※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください
（ご来場のお客様へのお願い：https://billboard-cc.com/notice/）
▼公演に関するお問合せ
【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00/土日祝休）
【東京・神奈川】ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
ビルボードクラシックス公式Webサイト：https://billboard-cc.com/
関連リンク
◆斉藤由貴 スタッフX
◆斉藤由貴 オフィシャルLINE
◆斉藤由貴 40th Anniversary Project Special Site