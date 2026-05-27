中古住宅やマンションの売却時に、家具や小物を配置してモデルルームのように見栄えを良くし、物件の価値を高める“ホームステージング”。近年、日本でも注目を集めているこの手法に、北海道ならではの地域資源を掛け合わせた画期的な取り組みが札幌でスタートしました。

ホームステージング専門会社の『株式会社サマンサ・ホームステージング』は、リノベーションを手掛ける『株式会社インテリックスホールディングス』、そして旭川の木製家具メーカー『株式会社カンディハウス』と連携し、物件所在地で生産された家具のみを活用する『地産地消ホームステージング』の第2弾を北海道・札幌市内の物件にて実施しました。

ただ物件を“見せる”だけではなく、地域の魅力や文化、そしてリアルな暮らしの形を提案するこの新しいプロジェクトの全貌と、そこに込められたプロフェッショナルたちの熱い想いをご紹介します。

ただ見せるだけじゃない。“地産地消”が解決する2つの課題画像：株式会社サマンサ・ホームステージング

そもそも、なぜ“地産地消”のホームステージングなのでしょうか？ そこには、不動産業界と地域産業がそれぞれ抱える課題を同時に解決するという、素晴らしい狙いがあります。

従来のホームステージングは、あくまで“空室を効率よく売却するための見せ方”として発展してきました。しかし今回の取り組みでは、不動産流通における物件価値の向上はもちろんのこと、国産家具の魅力発信や販路拡大という地域産業の課題解決にもアプローチしています。

物件の立地やスペックといった情報に、その地域ならではの素材、世界観、そして“ここでどう暮らすか”という具体的なイメージを掛け合わせる。これにより、物件が単なる販売対象から“地域の魅力を体感できる空間”へと再設計され、内見者に物件と地域双方への強い愛着を抱かせられます。

100％北海道家具！旭川の名門「カンディハウス」が彩る空間

今回の札幌プロジェクトにおける最大の目玉は、100％北海道産家具による空間演出です。

採用されたのは、日本有数の家具産地・旭川を拠点とし、1968年の創業以来国内外から高い評価を受ける『カンディハウス』の製品です。同社は“自然と調和したものづくり”を掲げ、北海道産材の使用比率を約8割にまで高めている、まさに北海道を代表する木製家具メーカーです。

リノベーションによって美しく再生された住空間に、北海道の自然に育まれた上質な家具が並ぶ。サマンサ・ホームステージングの空間デザインのプロフェッショナルたちが、空間の動線や視線の抜けまで緻密に計算して配置することで、内見に訪れた人が「この家具と一緒に、この部屋でどんな生活を送るか」を鮮明に思い描ける、ライフスタイル提案型の空間が見事に完成しました。

物件が“リアルなショールーム”に。環境負荷軽減への貢献も画像：株式会社サマンサ・ホームステージング

この地産地消ホームステージングは、家具メーカー側にもこれまでにない大きなメリットをもたらします。それは、不動産物件が “実際の生活空間の中で製品を体感できるリアルなショールーム” として機能する点です。

店舗の展示場やインターネット通販ではどうしても伝わりきらない家具のサイズ感や生活動線の中での使い勝手を、内見者はリアルな暮らしのシーンを通じて体験できます。これは家具メーカーにとって、強力なブランド認知向上と販路拡大のチャンスとなります。

さらに、地域で生産された家具をその地域で活用することで、長距離輸送に伴うCO2排出などの環境負荷を大幅に軽減。地元木材の活用による資源循環の促進や、地域におけるステージング・施工人材の雇用創出など、SDGs（持続可能な開発目標）に直結する社会的意義も持ち合わせています。

住まいと地域をつなぐプロフェッショナル3社のタッグ

この画期的なプロジェクトは、それぞれの分野でトップクラスの実績を持つ3社の強みが掛け合わさることで実現しました。

『株式会社インテリックスホールディングス』は、累計3万戸超の実績を誇る、リノベーション業界のパイオニア。省エネ技術やDXを推進し、高品質な住空間を提供しています。

『株式会社カンディハウス』は、北海道の自然と日本の文化に育まれた美意識をデザインに生かす旭川の家具メーカー。

『株式会社サマンサ・ホームステージング』は、日本全国でホームステージングを牽引し、暮らしをサポートするプロフェッショナル集団。

サマンサ・ホームステージングの大西真史代表取締役は、「地産地消ホームステージングは、不動産と地域のものづくりをつなぐ一つの形。今後も各地域の特性を活かしながら、住まいを通じてその土地の価値が伝わる取り組みを広げていきたい」と語っています。今後は、名古屋など他エリアへの展開も企画されているとのことです。

北海道Likers編集部のひとこと

家を買うということは、その地域に根を下ろして暮らしていくということ。

北海道の厳しい自然に育まれた木材から作られた家具が、北海道の住空間を彩る“地産地消ホームステージング”は、住む人に豊かな時間をもたらすだけでなく、地域経済や環境をも豊かにする素晴らしい取り組みです。

これから物件探しをされる方は、ぜひ“空間を彩る家具のルーツ”にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers 画像・参考／株式会社サマンサ・ホームステージング

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