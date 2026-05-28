【累計6800万個突破】赤城乳業「フロリダサンデー」　人気のマンゴーを2年ぶりにリニューアル発売

赤城乳業は、「フロリダサンデー ブルーベリー」「フロリダサンデー マンゴー」を、5月下旬から順次全国で発売する。容量は210ml、希望小売価格は各238円(税込)。

「フロリダサンデー」は、1980年代に販売していた商品を2020年に復活したサンデーアイスシリーズ。2026年で復活から7年目を迎え、累計販売数は6800万個（2026年4月末時点）を突破している。

〈たっぷりソースが特長の人気サンデーアイス〉

「フロリダサンデー」は、たっぷり入ったソースとミルクアイスの組み合わせが特長の商品。最後まで飽きずに楽しめるよう、天面には果肉入りソース、側面には甘酸っぱいソースを使用し、2種類のオリジナルソースで仕立てている。

今回は、2023年夏、2024年夏に販売好調だった「マンゴー」を2年ぶりにリニューアル発売。天面果肉ソース、側面ソースの両方を刷新した。

赤城乳業は、「ぜひ、新しくなった『フロリダサンデー マンゴー』をお楽しみください」とコメントしている。

◆フロリダサンデー マンゴー

発売日：2026年5月下旬

ソースにはアルフォンソマンゴーピューレを一部使用。マンゴーの華やかな香りを強化した。

また、ソースに使用する糖原料を砂糖のみにすることで雑味を抑え、マンゴー本来の風味をより引き立てた味わいに仕上げている。天面ソースは、ゴロっとした果肉ソースに仕上げた。

マンゴー果肉・果汁を6％使用。エネルギーは252kcal。

フロリダサンデー マンゴー

◆フロリダサンデー ブルーベリー

発売日：発売中

ミルクアイスに、天面はつぶつぶ食感の果肉ソース、側面には甘酸っぱいブルーベリーソースを組み合わせた。ブルーベリー果肉・果汁を5％使用。エネルギーは256kcal。