【小新井 涼】「ポケモン」が強すぎて止まらない…30年経っても世界を席巻し続ける”怪物IP”の正体

初代「ポケットモンスター 赤・緑」（ゲームボーイ用ソフト）の発売から、今年で30周年を迎えた「ポケモン」。いまや「ポケモン」は、日本だけにとどまらず、世界的な人気を誇るメディアミックス作品となった。

前編記事『なぜ「ポケモン」だけは30年経っても色褪せないのか…世界的人気が広がり続ける納得の理由』に引き続き、アニメウォッチャーの小新井涼氏が解説する。

あらゆる分野とのメディアミックス展開

際限なく横に広がり続けるメディアミックス展開に関しても、本作は話題に事欠きません。

先にあげたトレーディングカードゲームは原作ゲームとはまた違った熱狂を生み、時には人気カードが驚くほど高額で取引され、転売や窃盗の餌食となることさえありました。

テレビアニメはゲームに続き、来年で30周年を迎えます。新作劇場アニメはしばらく公開されていませんが、その分近年は原作ゲームやテレビアニメとは別の切り口で描かれるオリジナルアニメが配信されるという機会も増えました。

「ポケスペ」でお馴染みの漫画「ポケットモンスターSPECIAL」も新作の公開が続いていますし、同じく初期からお馴染みのポケモンパンも一部地域を除き現在も販売中です。

日本各地のみならず、世界にまで店舗を広げ続けているオフィシャルショップ「ポケモンセンター」には、オリジナルグッズを始めとする様々な関連グッズが目白押し。生活雑貨からアパレル、ベビー用品まで、もはや無いものを探す方が難しいほどのグッズ展開も、他の日本発タイトルの追随を許さぬところです。

また近年はそうした王道のメディアミックスにとどまらず、これだけの知名度を誇る本作ならではともいえる、私達の日常生活にまで寄り添うような展開も増えてきています。

歩行が健康にも繋がる前述の「Pokémon GO」に加え、より健康促進に直結した睡眠計測・記録アプリゲーム「Pokémon Sleep（ポケスリ）」の登場もそのひとつです。運動・睡眠ときたら、あとは食事管理があれば完璧…と思うところですが、それに関しても、この「ポケスリ」と食事管理アプリ「あすけん」とのコラボが度々行われています。

こうした最近の展開には、もはや「ポケモン」がシンプルな娯楽の域を超え、完全に生活の一部となってきているのを個人的にも感じました。

“時間的な縦軸の積み重ね”×“空間的な横軸の広がり”

さらになんと近年は、地方創生や教育、芸術といった社会的な分野にも、「ポケモン」は次々と進出してきています。

全国各地のポケモンが描かれたマンホール蓋「ポケふた」の存在や、各地の「推しポケモン」が地域の魅力を国内外に発信する「ポケモンローカルActs」もそのひとつ。こうした展開は、「ポケモン」を通した各地への訪問促進や興味関心を確実に生み出しています。

教育面においても、全国の小学校へのポケモンを用いたプログラミング教材の無償提供をはじめ、夏の学習成果を試すための全国模試の開催といった試みがなされてきました。

日本各地やアメリカを巡回してきた「ポケモン×工芸展」では、人間国宝から若手まで、様々なアーティストが「ポケモン」に関する作品を制作。工芸と「ポケモン」が生み出す化学反応が、よく見知っているはずのポケモンのまだみぬ一面を引き出していました。

以上は氷山のほんの一角で、おそらくその歴史を網羅的にまとめるだけでも分厚い図鑑ができるくらい、「ポケモン」のメディアミックスは幅広く際限なく行われています。

30年の間、堅実に蓄積されてきた人気と、各世代で培われてきた思い入れや思い出という“時間的な縦軸の積み重ね”。そうして増加してきたファンも探索しきれないくらい拡張し続ける、メディアミックス展開という“空間的な横軸の広がり”。

その縦軸と横軸が掛け合わさることで生まれる宇宙のように壮大な「ポケモン」ユニバースが世界を覆い尽くしている状況。それこそが、今これほどまでに世界で「ポケモン」が存在感を示している一因でもあるのでしょう。

様々な角度から楽しめる

加えてなにより、その広大な「ポケモン」の宇宙が“どんな角度からでも”楽しめ、“どんな深度からでも”触れられるという“懐深さ”も大きなポイントだと思います。

実はひと口に「ポケモン」ファンといっても、広大な宇宙をどの角度から楽しんでいるのか、その内実は人によってバラバラです。

原作ゲームひとつとっても、物語やゲーム性を重視する人、色違いなどの欲しいポケモンをゲットするために粘る人、ポケモンバトルに情熱を注ぐ人まで入れ込み方は様々。メディアミックス全般に広く触れる人もいれば、原作ゲームやアニメ、トレーディングカードゲームやアーケードゲームといった各分野に特化して楽しむファンも大勢います。

そんな、「ポケモン」の中でも特にここが好き・ここを楽しみたいという特定の分野だけを深掘りしても楽しめる環境、つまりどの角度からでも楽しむことができる懐深さも、「ポケモン」が人々の心をその宇宙に捉えて離さない要因のひとつだと思うのです。

現に「ポケモン」の中でも特に物語や“ポケモントレーナー”に思い入れが強い自分も、トレーナー達の物語に焦点を当てたアプリゲーム「ポケモンマスターズ EX」の存在によって、より深く「ポケモン」の宇宙に引き摺り込まれた実体験があります。

また、そうした様々な角度から楽しめる「ポケモン」の宇宙には、どんな深度からでも触れられるという点も重要です。

実際に今、世間には全シリーズを網羅的に楽しむポケモン博士のような人から、詳しくないけどたまたまみかけた「ピカチュウ」パッケージのお菓子が可愛いから買ってしまったという距離感の人まで、様々な深度から「ポケモン」に触れている人がいると思います。

長い歴史と多くの情報を持つ作品ですので、ともすれば玄人好みでライト層には参入ハードルが高くもなりかねないのに、「ポケモン」にはそうした近寄りがたさもありません。玄人も満足するようなマニアックさと、ライト層も気兼ねなく楽しめる親近感、その両者を併せ持ちどんな深度からでも楽しめるという懐深さも、「ポケモン」人気の盤石性を強化しているように思います。

“現実世界に存在しない”という弱点も乗り越えるか

しかし、そんな絶大な人気を持つ「ポケモン」にも、どうしてもままならない唯一のウィークポイントがありました。それは、どんなにその世界にどっぷり浸かって夢中になったとしても、現実世界に「ポケモン」は存在しないという悲しい事実です。

ところが信じられないことに、近年になってその状況にも徐々に変化が生じ始めています。今年オープンしたリアルテーマパーク「ポケパーク カントー」をはじめ、存在しないはずのポケモンの生態を行動生態学の視点から紐解いた「ポケモン生態図鑑」の発売など、現実世界でポケモン達の実在性を感じられるような展開が増えてきているのです。

加えて、上記の動きに関係あるかは不明ですが、最近話題になった出来事に、株式会社ポケモンによる理工系・農学系の博士号取得者の採用募集がありました。リアルにポケモン博士となる人を探しているかのような採用情報には、今後「ポケモン」の現実世界での実在性が更に高まる思いもよらない研究がなされていくのではないか…と、勝手に夢や妄想も膨らんでしまいます。

すでに世間では十分ユビキタスな存在ともなった「ポケモン」ですが、このままの勢いで、いつか “現実世界に存在しない”という点さえも覆してしまうのでしょうか。更なる進化を続ける「ポケモン」の展開からは、今後も目が離せそうにありません。

その他参考資料：DIME 2023年 9・10月号

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