生産量が増加している県産小麦を使ったそうめんが商品化され、販売が始まりました。



来店客 子ども

「おいしい」



こちらが、県産小麦を100％使用したそうめんです。



山口市のアルク小郡店で販売開始のセレモニーが開かれました。



県は2024年、製粉業界第2位のニップン、JA山口県と三者協定を締結。



これに基づき、ニップンが取扱量を増やすことから、県産小麦の生産量は段階的に伸び、来年には6000トンに届く見通しです。（去年産4590t→今年産5500t→来年産6000t）





県産小麦は学校給食のパンに使われるほか、生産拡大に伴う商品開発も進み、2025年10月にはうどんの販売も始まっています。今回のそうめんは丸久と香川県の製麺会社が開発。タンパク質が多い県産小麦の特徴を生かし、コシがあって「もちっ」「つるっ」の食感に仕上がったといいます。試食した来店客は「のどごしが良くておいしい。歯ごたえが、いつものそうめんと違う」丸久・長尾肇取締役「日常で食べられる商品をどんどん作っていって、生産者の農業が拡大しやすくなるよう、生産したものが県民に届くように心がけてやっていきたい」そうめんは1束90gの4束入りで、268円。26日から近県を含む丸久グループの全ての店舗で販売されます。