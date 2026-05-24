ガバッと穿くだけ！【studio CLIP】大人が即こなれる♡「ワイドストレートパンツ」

ワイドパンツのトレンドが続く今、各ブランドから続々と展開されていて、どれを選べばいいか迷うことも。そこでFTN編集部は、こなれ見えが狙えるワイドパンツをリサーチ。今回注目したのは【studio CLIP（スタディオクリップ）】のワイドストレートパンツです。シンプルなデザインで大人コーデにも取り入れやすく、さまざまなテイストにマッチしそう。体型カバーとこなれ見えを同時に叶えながら、ガバっと穿くだけでサマになるのも魅力。迷わず手に取りたくなる一本を、おしゃれなスタッフコーデとともにご紹介します。

大人の甘辛ミックスコーデ

【studio CLIP】「すっきりワイドストレートパンツ」\5,390（税込）

今回注目したワイドパンツはゆったりとしたシルエットで、膝から裾にかけてゆるやかにカーブした旬のデザイン。シンプルながら、シルエットのおかげでこなれて見えるのが魅力です。素材はストレッチが効いていて、接触冷感機能付きで快適に穿けそうなのもうれしいポイント。スタッフさんのように甘めなキャミソールを合わせた甘辛ミックスコーデにも自然になじむ一本です。カラーバリエーションは全5色展開。