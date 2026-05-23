元祖節約主婦として知られる若松美穂さん（50代）が、「コストコで見つけたら必ず買うもの」を5つ厳選。定番のチキンから、何度もリピ買いする梅干し、量たっぷりのシュークリームなど、とっておきの食べ物を紹介します。子どもが巣立ち、シンプルな食事が増えてくる50代のご家庭にもぴったりです。

1：梅干しは4回リピ買い。ひと粒がとにかく大きい

わが家の最近のお気に入りは「ふっくら熟粒」という梅干し。買い物中に「この間買って、おいしかったのよね」という声を耳にして、思わず家族と顔を見合わせてカゴに入れました。

【写真】若松さんがリピ買いする梅干し

売り場で聞けるリアルな口コミとして、コストコユーザーがよかった・おいしかったと言う商品はチェックするようにしています。

●甘じょっぱい味つけで、80代の母も夢中

いざ食べてみると、粒のひとつひとつがとても大きく、甘さとしょっぱさがちょうどよい。おにぎり1個にあたり梅干し1個でも、塩をまぶす必要がないくらいおにぎり全体に味がいきわたります。これまで4回買ったのですが、なくなりそうになると「また買ってきて」と、80代の母からおつかいを頼まれることもあります。

自分や家族が体調を崩したときに、梅干しをのせたご飯やおにぎりに何度も救われましたし、これからの梅雨や夏バテの時季にわが家では必須。大根サラダに混ぜたり、そばつゆの中に入れたり、冷ややっこにのせたりと大活躍です。

・紀州産南高梅 ふっくら熟粒 600g 1980円

2：コストコの定番・ロティサリーチキン

コストコの定番・ロティサリーチキンは、このボリュームで899円！ やはりお手頃です。こちらは3段階に分けて調理するのが、わが家流の食し方。少人数の家にはやや大きすぎるので、ハーフサイズが欲しいのが本音。

＜若松家のロティサリーチキンの食べ方＞

（1） 1日目はそのままカットして、皮目を味わいつついただきます。さまざまなカット野菜が入った「ロメインレタスサラダ（598円）」と一緒に食べるとさらにおいしいです。

（2） 皮がなくなって塩味が薄くなったお肉は、ザクっとほぐして翌朝のサラダにのせます。

（3） 残ったチキンの骨は、同じくコストコで購入した大きめの大根（118円）をぶつ切りにし、圧力鍋で煮込みます。

余っている調味料で味をつけたり、昆布との含め煮にしたり、鍋にかけておくだけでだしの味がしみて喜ばれます。

・ロティサリーチキン 899円

3：シュークリームの大きさ＆クリームに満足！

結婚して巣立った娘たちが来るからと、デザートに初めて買ったのは、新しく発売されたシュークリーム。生地の皮がしっかりしていて食べごたえがあります。

「これはもうケーキだね」と娘が話すくらいの満足感で、1個を2人でシェアするくらいがちょうどいい大きさ。クリームの量もたっぷり。こちらも3個入りなどの少なめサイズが欲しいです。

・カスタードシュークリーム 6個入 1198円

4：ほんのり甘いバニラ味のオイコス

通常のヨーグルトよりも重たい食感と栄養素が気に入ってよく買っているオイコス。レモン・ストロベリー・ブルーベリー・プレーンなどは、6個をひとつの袋にまとめたバージョンも。近所のスーパーにも売っています。

ただ、わが家でいちばん人気なのは、コストコでもなかなかお目にかかれないバニラ味。ほんのり甘い味が好きで、朝食にはバナナとオイコス、それに飲み物を楽しんでいます。

・オイコス マダカスカルバニラ 12個入り1298円

5：プリングルス

最後は、プリングルスの「スパイシーチポトレサワークリーム」。購入のきっかけは、大好きなサワークリーム&オニオン味と見間違えたこと。夫婦で食べすぎないよう、小さいパックを選んだつもりでした。

食べてみるとスパイシーな味わいが口に広がり、これまた絶品。お婿さんや若い友達からも「おいしかった」との声が多くて驚きました。先日コストコに行ったときは見つけられなかったので、また探してみるつもりです。

50代になり、すぐに食べられるものがわが家の主流になりつつあります。ですが、食卓に少し変化をつけたいとき、これからもコストコを愛用したいと思っています。

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