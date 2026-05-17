大通公園周辺をはじめ、札幌の都心部を飛び交うミツバチたちが集めた希少なはちみつ『サッポロ・ミツバチ・プロジェクト（通称：さっぱち）』。 環境指標にもなるこの都市型養蜂の取り組みから生まれた特別な“百花蜜”が、このたび極上のスイーツとパンに生まれ変わりました！

開発を手掛けたのは、札幌市内で冠婚葬祭サービスなどを展開し、地域に長年寄り添ってきた『株式会社あいプラン』のスタッフたち。2026年5月1日（金）より、同社が運営する『リストランテ フォレスタ・ビアンカ』にて提供が開始されます。

単に“はちみつをかけて甘くしただけ”ではない、素材を知り尽くしたプロのシェフたちによる本気の開発ストーリーと、気になる全メニューのラインナップを余すところなくご紹介します。

屋上で自らミツバチを育てる！“味わう”の背景にある深い環境への想い画像：株式会社あいプラン

今回のはちみつスイーツ＆パンは、単に外部から食材を仕入れて作られたものではありません。『あいプラン』は、NPO法人『サッポロ・ミツバチ・プロジェクト』の活動に深く賛同し、自社の『誠心堂本店』の屋上をミツバチの飼育場所として提供してきました。

さらに2025年には法人会員となり、『あいプラン ミツバチ研究会』を発足。社員とその家族が自ら養蜂を体験し、採蜜時期による味の違いなどを通じて、サステナビリティへの理解を深めてきたという背景があります。

札幌の街なかで、自分たちの手で大切に育て、見守ってきたミツバチたちが運んでくれた恵み。だからこそ、「ただ知って学ぶだけでなく、このおいしさを皆さんに“味わう”体験として届けたい」という強い想いが、今回の商品開発の原動力となっています。

9名のシェフが試行錯誤。百花蜜の“香り”と“余韻”を引き出すプロの技画像：株式会社あいプラン

開発にあたっては、調理スタッフ9名が3つのチームに分かれ、それぞれ2種類ずつのスイーツを考案するという力の入れようでした。ミツバチが様々な花から集めてくる『百花蜜』は、収穫時期によって香りや色、味わいが繊細に変化します。シェフたちは「ただ甘さを強調するのではなく、百花蜜ならではの香りや余韻をどう生かすか」に徹底的にこだわりました。

画像：株式会社あいプラン

酸味のあるレモンやヨーグルトで爽やかさを引き出すもの、チーズのコクでやさしい甘さを包み込むもの、コーヒーの苦味と合わせて味を引き締めるものなど、幾度もの試作と社内試食会でのブラッシュアップを経て、ついに6つの個性豊かなスイーツが完成しました。

毎週金曜のランチ限定！どれに出会えるかはお楽しみのスイーツ6種

この特別なはちみつスイーツは、『リストランテ フォレスタ・ビアンカ』で毎週金曜日のランチ限定で提供されている『ハッピードルチェ（月替わり7種のデザートプレート）』の中で楽しめます。以下の6種類の中から、週替わりで2種類がプレートに登場します。

画像：株式会社あいプラン

『濃厚はちみつムース』は、可愛いミツバチをイメージしたキャラメル入りムース。苦みのあるコーヒータルトにオレンジとチーズを効かせ、大人の味わいに。

『レモンチーズとヨーグルトムース』は、爽やかなムースにはちみつのグラサージュで甘味と酸味をプラス。働き蜂をイメージしたメレンゲのトッピングが目を引きます。

『はちみつレモンムース』は、酸味の効いたレモンムースになんとバジルを合わせた驚きの一品。はちみつ漬けの苺やジュレとの相性も抜群です。

『クランベリーとチーズのマドレーヌ』は、クランベリーの酸味に、チーズとクルミのコクを組み合わせ、はちみつでしっとりと焼き上げたやさしい味わい。

薄く焼き上げたクレープ生地を15層に重ね、はちみつクリームをサンドした『ミルクレープ』は、お好みで“追いはちみつ”をかけて楽しめます。

『ココナッツロール』は、ココナッツの香ばしさとはちみつのほのかな甘さが絶妙にマッチした、ふわふわ食感のロールケーキ。

見つけたら即買い推奨！ウエディング担当が手掛けたテイクアウトパン3種

さらに、ウエディングケーキなどを手掛けるベーカリースタッフが開発した、テイクアウト専用のはちみつパン3種も不定期で販売されます。

画像：株式会社あいプラン

『クルミとイチジク、クリームチーズとはちみつのライ麦パン』は、香ばしいライ麦パンに、鉄板の組み合わせであるクリームチーズとはちみつをサンド。

ベシャメルソースとシュレッドチーズを合わせ、はちみつをふんだんにかけて焼き上げた『はちみつチーズパン』は、あまじょっぱさがクセになる一品。

『焼きリンゴのクイニーアマン』は、発酵バターが香るデニッシュ生地に、バターとはちみつでソテーした風味豊かなリンゴをたっぷり詰めています。

詳細情報

提供期間：2026年5月1日（金）～ ※はちみつが無くなり次第終了

対象店舗：北海道札幌市南区南38条西11丁目4-10 リストランテ フォレスタ・ビアンカ

定休日：水曜日

提供方法：【スイーツ】毎週金曜日のランチ限定『ハッピードルチェ』にて、全6種の中から週替わりで2種類を提供

【パン】全3種をテイクアウト商品として不定期販売

北海道Likers編集部のひとこと

自然と都市が共存する札幌の魅力を、ギュッと凝縮したような『さっぱち』の百花蜜。レストランでお食事や料理教室の際にパンを見かけたら、それはラッキーな証拠です！

なお、昨年収穫できたはちみつの量には限りがあるため、スイーツ・パンともにはちみつが無くなり次第終了となります。

札幌の街とミツバチ、そしてシェフたちの情熱が生み出した一期一会の味わいを、ぜひ『リストランテ フォレスタ・ビアンカ』で楽しんでみては？

文／北海道Likers 画像・参考／株式会社あいプラン

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※文中の価格はすべて税込みです。