歌い手の鯨木が5月16日、自身2回目となるワンマンライブ＜LIMINAL＞DAY・NIGHT2公演を東京・harevutaiにて開催した。

今回のワンマンライブは、昼公演として「DAY」に歌い手・雪見、夜公演「NIGHT」に、シンガー・トラックメイカーの水槽をゲストに迎えた公演になっており、セットリストをそれぞれ変えた構成で行なわれた。DAYは同じ歌い手の友人を迎える意味合いから“歌ってみた”カバーを中心としたセットリストで構成。NIGHTはファーストアルバムで夜をテーマに楽曲提供を受けた水槽の楽曲「Shallow」の雰囲気にも合わせ、「夜」とオリジナル曲中心のセットリストとして各楽曲が披露された。

ワンマンライブに先駆け、鯨木は4月22日にデジタルアルバム『隠匿領域』をリリースしている。このアルバムは鯨木が大好きだという都市伝説・ミステリー・怪談・ネットホラーなど様々なジャンルの「オカルト」を題材にしており、ワンマンライブ＜LIMINAL＞もダークな世界観に合わせた雰囲気が作り込まれたものとなった。まさに“好きなものを詰め込んだ”コンセプチュアルなライブだ。

ゲスト出演した雪見・水槽ともアンコールには再登場し、それぞれコラボでカバー投稿していた楽曲が演奏されると、来場のファンからはより一層歓声が上がり熱気が会場を埋め尽くした。

終演挨拶の中、鯨木は「実はまだ制作中の動画がある」と発言し、近日発表したいという。今後も歌い手として、アーティストとしての発表を控えているとのことだ。

■＜KUJIRAGI ONE MAN LIVE 「LIMINAL」〜DAY〜＞

■＜KUJIRAGI ONE MAN LIVE 「LIMINAL」〜NIGHT〜＞ 公演日程：2026年5月16日(土)

DAY：14:15 開場／15:00 開演 16:30終演予定

NIGHT：18:15 開場／19:00 開演 20:30終演予定

サポートメンバー：Gt.きこり Ba.ナツメ ユウキ Dr.初穂

会場：東京「harevutai」

〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F harevutai

https://harevutai.com/access/ 公式サイト：https://kujiragi.jp/liminal

■2nd アルバム『隠匿領域』

2026年4月22日(水) デジタルリリース

https://kujiragi.lnk.to/IntokuRyoiki TRACK LIST

1.T+ 1000 Music & Lyrics：伊根

2.PLEASE ME. Music & Lyrics：■37

3.赦して Music & Lyrics：FLG4

4.デマラヴァ Music & Lyrics：煮ル果実

5.身 Music & Lyrics：シャノン

6.SICKS…? Music & Lyrics：ソガケイスケ(エイハブ)

7.ダーケスト Music & Lyrics：黒うさぎ

8.ざしきわらし Music & Lyrics：Peg

9.スイムリープ Music & Lyrics：ZEROKU Jacket Illust：BAKUI 公式サイト：https://kujiragi.jp/2ndalbum