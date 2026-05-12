○オエノンＨＤ <2533> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.66％にあたる150万株(金額で7億9500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から10月30日まで。



○ドリコム <3793> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.3％にあたる152万4000株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から27年5月12日まで。



○クレハ <4023> [東証Ｐ]

発行済み株式数の19.4％にあたる970万株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。



○大阪ソーダ <4046> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.1％にあたる500万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から9月30日まで。うち96万株を5月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。



○日化薬 <4272> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.75％にあたる1300万株(金額で150億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から27年3月31日まで。また、発行済み株式数の7.06％にあたる1130万株の自社株を消却する。消却予定日は5月22日。



○ファルコＨＤ <4671> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.0％にあたる30万株(金額で8億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月25日から27年1月29日まで。



○ＵＳＳ <4732> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.58％にあたる1200万株(金額で180億円)を上限に、5月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○出光興産 <5019> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる2500万株(金額で250億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月12日から27年3月11日まで。取得した自社株は27年3月31日付で全て消却する。



○ダイキン <6367> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.96％にあたる1451万6700株(金額で3499億9763万7000円)を上限に、5月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○アネスト岩田 <6381> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.53％にあたる100万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月31日からまで。



○オリジン <6513> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.45％にあたる13万株(金額で1億3403万円)を上限に、5月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ワコム <6727> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.23％にあたる300万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から6月30日まで。



○サノヤスＨＤ <7022> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.75％にあたる25万株(金額で5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から7月31日まで。



○オリンパス <7733> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.54％にあたる3894万8300株(金額で600億円)を上限に、5月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得する自己株から900万株を除いた全株を27年4月30日付で消却する。



○リコー <7752> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.0％にあたる2300万株(金額で250億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から11月30日まで。



○りそなＨＤ <8308> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.11％にあたる2500万株(金額で350億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から8月7日まで。



○百五銀 <8368> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.82％にあたる200万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から9月30日まで。



○アニコムＨＤ <8715> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.3％にあたる100万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から7月31日まで。



○東急 <9005> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.28％にあたる1300万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から27年3月31日まで。



○ＫＤＤＩ <9433> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.82％にあたる1億0752万6800株(金額で2500億3691万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は5月13日から6月9日まで。買い付け価格は2325円。また、発行済み株数の4.31％にあたる1億8039万6507株を5月29日付で消却する。



○セコム <9735> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.69％にあたる2300万株(金額で1000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から27年2月25日まで。取得した自社株は付で全て消却する。



［2026年5月12日］



株探ニュース