１２日の東京株式市場で日経平均株価は反発。前日の米株高を受け、日経平均株価は一時６万３２００円台まで上昇したが、買い一巡後はやや伸び悩んだ。好業績を発表したＡＩ・半導体関連株への買いが続いた。



大引けの日経平均株価は前日比３２４円６９銭高の６万２７４２円５７銭。プライム市場の売買高概算は２８億１２２８万株。売買代金概算は１０兆４３９２億円となった。値上がり銘柄数は６７４と全体の約４２％、値下がり銘柄数は８４９、変わらずは５０銘柄だった。



前日の米株式市場では、半導体などハイテク株が買われＮＹダウが９５ドル高と小幅続伸し、ナスダック指数は最高値を更新した。米株高を受け、東京市場も買い優勢の展開となった。日経平均株価は前場に前日比８００円高の６万３２１８円まで買われた。ソフトバンクグループ<9984.T>が値を上げ、好決算を発表したイビデン<4062.T>などが買われた。しかし、買い一巡後は売りに押され、一時マイナス圏に転じた。韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が下落したことなどが警戒された。ただ、その後は値を戻し、後場に入り堅調な値動きが続いた。取引時間中に発表された古河電気工業<5801.T>の決算は好調でストップ高に買われたことも好感された。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やルネサスエレクトロニクス<6723.T>が高く、フジクラ<5803.T>や住友電気工業<5802.T>が買われた。川崎重工業<7012.T>やレゾナック・ホールディングス<4004.T>もしっかり。ソニーグループ<6758.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三菱商事<8058.T>、オリックス<8591.T>が買われた。



半面、アドバンテスト<6857.T>やレーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>、三菱重工業<7011.T>が安く、ＪＸ金属<5016.T>が売られた。ファーストリテイリング<9983.T>や三井金属<5706.T>、キーエンス<6861.T>が軟調。ＩＨＩ<7013.T>や太陽誘電<6976.T>、三菱電機<6503.T>が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS