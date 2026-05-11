『左ききのエレン』第6話 「対岸の⼆⼈」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第6話のあらすじ場面カットが公開された。また斎藤咲千代役で藤原夏海が出演。コメントも到着。さらに『左ききのエレン』と横浜市のスペシャルコラボレーションが決定した。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、5⽉12⽇（⽕）に放送される本作の第6話「対岸の⼆⼈」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第6話「対岸の⼆⼈」あらすじ＞
東京藝術⼤学⽇本画科に現役合格し、奨学⾦で進学したエレン。エレンが4年⽣になり卒業制作に取り掛かる頃、同⼤学1年⽣の岸あかりは⽇本画科教授・真城からエレンの話を聞き、⾃⾝がモデルとして出演するファッションショーにエレンを強引に誘う。そのファッションショーの主催団体の代表が光⼀だと知ったエレンは会場に⾜を運ぶが、そこで初めてあかりのウォーキングを⽬にしてーー。
＞＞＞第6話場面カットをすべてチェック！（写真12点）
そして苦労⼈で岸あかりのマネージャー・斎藤咲千代役として、『メジャーセカンド』茂野⼤吾役や『SPY×FAMILY』ダミアン・デズモンド役などをこれまで務めてきた藤原夏海が出演。今回の出演にあたり、本作について「バシッと背中を叩いて押してくれるようなそんな作品」とコメントし、「私⾃⾝も作品を通して改めて⾃分と向き合うことが出来たような気がします」と⾔葉を寄せた。
さらに、『左ききのエレン』と横浜市のスペシャルコラボレーションが決定。スタンプラリーや三溪園と連携した特別企画、限定動画の放映が行われる。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第6話「対岸の⼆⼈」あらすじ＞
東京藝術⼤学⽇本画科に現役合格し、奨学⾦で進学したエレン。エレンが4年⽣になり卒業制作に取り掛かる頃、同⼤学1年⽣の岸あかりは⽇本画科教授・真城からエレンの話を聞き、⾃⾝がモデルとして出演するファッションショーにエレンを強引に誘う。そのファッションショーの主催団体の代表が光⼀だと知ったエレンは会場に⾜を運ぶが、そこで初めてあかりのウォーキングを⽬にしてーー。
＞＞＞第6話場面カットをすべてチェック！（写真12点）
そして苦労⼈で岸あかりのマネージャー・斎藤咲千代役として、『メジャーセカンド』茂野⼤吾役や『SPY×FAMILY』ダミアン・デズモンド役などをこれまで務めてきた藤原夏海が出演。今回の出演にあたり、本作について「バシッと背中を叩いて押してくれるようなそんな作品」とコメントし、「私⾃⾝も作品を通して改めて⾃分と向き合うことが出来たような気がします」と⾔葉を寄せた。
さらに、『左ききのエレン』と横浜市のスペシャルコラボレーションが決定。スタンプラリーや三溪園と連携した特別企画、限定動画の放映が行われる。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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