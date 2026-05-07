【義実家へ帰省、ムリ〜！】もてなしは嫁に！「私いませんよ」【第14話まんが】#ママスタショート

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長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。



今回は、義実家での集まりの相談で起こった一件です。

義母「GWにユウコ（義姉）たちが来るんですって！」

義姉の来訪を知らされたメイコさん、一瞬の沈黙。それに気付かない義母は、もてなす食事についてあれこれ提案しはじめます。とかく行事をしたがる義母、今回はGWの集まりと子どもの日を兼ねた食事会にしたいそう。「面倒だな」とは思うものの、メリットもあるのでこれまではそつなくこなしてきたメイコさん。

義母「買い物は付き合うわ。もちろん材料費もこっちで負担するからね？」

メイコ「私、その日いませんよ？」

義母「はぁ〜〜！？」

料理はメイコさんがすべて作ってくれるとばかり思っていた義母。予想外の返答に大慌てです。さあ、なぜこんなことになったのか……きちんと考える必要がありそうですね。

みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部