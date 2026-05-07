【義実家へ帰省、ムリ〜！】もてなしは嫁に！「私いませんよ」【第14話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、義実家での集まりの相談で起こった一件です。
義母「GWにユウコ（義姉）たちが来るんですって！」
義姉の来訪を知らされたメイコさん、一瞬の沈黙。それに気付かない義母は、もてなす食事についてあれこれ提案しはじめます。とかく行事をしたがる義母、今回はGWの集まりと子どもの日を兼ねた食事会にしたいそう。「面倒だな」とは思うものの、メリットもあるのでこれまではそつなくこなしてきたメイコさん。
義母「買い物は付き合うわ。もちろん材料費もこっちで負担するからね？」
メイコ「私、その日いませんよ？」
義母「はぁ〜〜！？」
料理はメイコさんがすべて作ってくれるとばかり思っていた義母。予想外の返答に大慌てです。さあ、なぜこんなことになったのか……きちんと考える必要がありそうですね。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義実家での集まりの相談で起こった一件です。
義母「GWにユウコ（義姉）たちが来るんですって！」
義姉の来訪を知らされたメイコさん、一瞬の沈黙。それに気付かない義母は、もてなす食事についてあれこれ提案しはじめます。とかく行事をしたがる義母、今回はGWの集まりと子どもの日を兼ねた食事会にしたいそう。「面倒だな」とは思うものの、メリットもあるのでこれまではそつなくこなしてきたメイコさん。
メイコ「私、その日いませんよ？」
義母「はぁ〜〜！？」
料理はメイコさんがすべて作ってくれるとばかり思っていた義母。予想外の返答に大慌てです。さあ、なぜこんなことになったのか……きちんと考える必要がありそうですね。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部