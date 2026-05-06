徳島城博物館で5月6日、普段接することが少ない「茶の湯」を体験できる催しが行われました。



この催しは、「茶の湯」を身近に感じてもらおうと、表千家同門会県支部が開きました。



会場の徳島城博物館には、親子連れら約20人が集まりました。



はじめに基本の所作を学びます。



茶席では歩き方もきっちり決められていて、すり足気味に1畳を6歩で歩きます。



このほか、茶席の入り方やお茶菓子の食べ方など1つ1つ所作をならったあと、講義はお茶の飲み方へ。





「お茶碗 自分に正面の絵がついている方が来ます」「正面では飲まないので、自分の方に2回まわして、正面の絵をよけるようにして口をつけるようにする」いよいよお茶を「たてる」体験です。抹茶とお湯を茶筅でよく泡が立つまでかき混ぜていきます。参加者は、この日に学んだ教えに従いながら、千利休の「茶の湯の精神」を肌で感じている様子でした。「きょうやってみてどうだった？」「楽しかった」「苦くて美味しかったです」「畳の中を歩くにも作法があるのだなと、初めて知りました」「点ててもらったのがとっても美味しかったです。自分が点てたのもその次においしかった」一口飲んでちょっと渋かったかな？でもその魅力は子どもたちにも伝わったようです。