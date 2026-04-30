星野リゾート宿泊ギフト券など、豪華プレゼントキャンペーン実施中！

新CMの放映を記念し、豪華プレゼントが当たるキャンペーンも実施しています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

「大人の休息」プレゼントキャンペーン

星野リゾート宿泊ギフト券など、総額430万円相当のギフトが当たるプレゼントキャンペーンです。

キャンペーン期間

賞品

＜第1弾＞

＜成約賞＞

＜第2弾＞

第1弾：2026年4月30日（木）9:00～5月15日（金）11:59 第2弾：2026年5月15日（金）12:00～6月1日（月）11:59A賞：Sony ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット 『WH-1000XM6』（4名様） B賞：MYTREX RESET NECK （8名様） C賞：TENTIAL BAKUNE Mesh 長袖 ネイビー （10名様） オーナー賞：TENTIAL BAKUNE 掛け布団 オールシーズンズ （8名様） オーナー賞：保有1物件半年間管理費実質無料（10名様） オーナー賞：RENOSY オーナーズパーティーご招待券 （2名様） 参加賞：Amazonギフトカード 3,000円分（60名様）星野リゾート宿泊ギフト券 10万円分（第1弾、第2弾合計6名様）

5月15日（金）公開！

対象者

以下いずれかの条件を満たしている方が応募可能

応募方法

RENOSYで不動産を購入された方 RENOSYにお問い合わせいただき、マイページ登録をされた方（マイページ登録のみされた方、すでに登録済みの方も対象） RENOSYへ売却相談または、AI査定をされた方STEP1：特設サイト内で応募する賞品を決める STEP2：特設サイト内で「キャンペーンに応募する」ボタンをタップ STEP3：応募フォームに応募賞品など必要事項を明記 STEP4：応募完了

キャンペーンページはこちら

【関連リンク】

「新CM放送記念 Xフォロー＆リプライ リポストキャンペーン」も実施中！

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RENOSYは、今後も「安心・簡単・最適な、不動産による資産形成サービス」の実現を加速させ、将来のお金の不安を取り除くためお客様に寄り添ってまいります。