酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

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【画像】東ブクロ氏の銀河的なまなざし

【根っこがアップデートされてない】

【お悩みNo.181】昔好きだった人から連絡が来ました。会うべきでしょうか？【PN:闇猫・30代・女性・受付】

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――男という生き物は、昔の彼女は今でも自分のことを好きだと思っていると聞きました。

そんなことないけどね。でも、昔の子は忘れられないですよね。好きな芸能人だって、昔好きだった人はやっぱり今でも好きだし。

先日、Abemaの番組でデートする企画があったんですけど、「誰がいいですか？」と聞かれて、頭に浮かんだのは昔好きだった女優さんばかり。

日々可愛い子に会っているのに、根っこがアップデートされてないんです。結局、最近気になってる可愛いグラドルの子とデートすることになりましたけど。

――それは幸せじゃないですか。

うーん、でもその子は可愛いかったけど、心の中にずっといたわけではない。この子可愛かったなっていうだけやから。

――吉岡里帆さんがよかった。

いや、それもまたどうなんでしょうね。吉岡里帆さん、臼田あさみさんとかも好きでしたけど。かといって、その人の情報を逐一調べてたわけでもないし、ドラマ出ててもわざわざ見ることもない。SNSで流れてくるくらいがちょうどいい。

――そもそも他人に対する興味が薄いんでした。

昔好きだった女優さんがインスタとかやって、「ああやっぱりかわいいなあ」って盛り上がります。けど、自分の中では一世を風靡したブランドみたいなものなんです。あの頃はそのブランドを見てるだけでテンションがあがったなって懐かしく思う。

――では、昔の恋人から連絡があったらどうしたらいいのか。

ついこの間、高校生のころに好きだった女の子から LINEが来たんですよ。今度そっちに行くんだって。LINEのアイコンを見たら、旦那と子供と映った写真でね。20年分歳をとっていたのもあるし、なんとも思わなかったんです。だからLINEも返してないですもん。あ、こんなにも興味が湧かないもんなんだと思って。

――過去を引きずらない男ですもんね。

いや、それはね、違うんです。単にその子とセックスをしたいと思わなかったんです。だから連絡をしなかった。

この方は昔の彼氏から連絡があった。それはセックスしたいんでしょうね。男はセックスできる相手を常に探してます。あなたがセックスしてもいいなら会えばいいと思います。セックスするかどうかを決めるのはあなたなんです。

【絶対にこっちからは言わない】

【お悩みNo.182】私は昨年乳腺炎にかかってしまい、乳首の周りにアザのような跡が残ってしまいました。これまで下着屋さんから褒められるほど綺麗な胸と言われてきたのに、この跡が残ってしまったことがとてもショックです。

世の人々はそういった身体の跡を見たときに引いてしまうのでしょうか？ 東ブクロさんはどう思いますか？【PN:2/3の不純な感情・29歳・フリーター】

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――体に残った傷に苦しんでいる方からのご相談です。

本人は気にされてるからね、これは言葉難しいな。でもコンプレックスも、全然興奮に変えれるからな。

――抱こうとしなくていいです。

まあ、これって難しいですよね。そうなってしまったことはショックだろうし。詳しくは言わないですけど、昔そうやって体の一部を気にされてる方とセックスしたんですけど、やはり向こうはすごく気にしていてね。

「電気消して」って言われたから最初はわからなかったけど、途中で気がついたんです。でも、そこは気がついてないふりをするしかない。終わった後にも向こうから言ってこないんだから、こちらから言うことでもない。

――引いてしまうのか、という質問です。

正直気は使いますよね。それはなぜかというと、この子は気にしてんねやろなと思うからですよね。なんか心を許してくれて、「実はこういう理由で」って言われたら、「話してくれてありがとう」って言う。

――自分からはそのことに触れない。

絶対にこっちからは言わないです。あえて触れて「俺はそんなの気にしないから」って言われて、相手は幸せに思いますかね。本人は多分距離を詰めようとしてるんでしょうけど、触れんでええやんって。大人でもおるからな、あえてぶっ込んで距離感を縮めてこようとするやつ。

――女性から「実はこういうコンプレックスがある」と言われたらなんて声かけますか？

「そうなんや。ああ、そんな気にならんかったな」って、気づかなかったふりをするというより、気づいたけど気にならなかったといいますね。

気づかんかったは嘘ですし。そうやって一度受け止めてから、すぐに違う話題に切り替えるかな。

でも、話してくれてありがとうと思いますね。触れたくないことには触れなくていい。それが大人だと思うんです。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ