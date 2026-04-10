JRT四国放送

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3月30日に突如発表された南海フェリーの撤退。

関西とをつなぐ「唯一の海の足」消滅のニュースに、県民からは惜しむ声が上がっています。

決断の背景に一体何があったのか。

関係者を取材しました。

徳島と和歌山を結んで50年。

長年親しまれてきた南海フェリーが撤退を発表したのは、3月30日のことでした。

貴重な海の足としてフェリーを利用してきた人々からは、航路存続を望む声が上がっています。

（和歌山から）
「便利ですよ。南海フェリーなかったら、くるっと明石海峡大橋渡って行かないといけないから大変」

（和歌山から）
「船がなくなったら、次からどうやって行こうか不安がある」

（高知から）
「寂しいですね、ずっと昔から使っていたので」

決断に至るまでに会社側は、行政に対して存続のための支援を繰り返し要請してきました。

（県交通政策課・橋本貴弘 課長）
「船の更新に40億円以上かかるのだが、そこに関してまず行政の方で全額支援をお願いしたいと」

（南海フェリー・福井和明 取締役）
「みなさまのお声にまだお答えできる条件にない状況なので、その点では非常に申し訳ない」

本当に撤退は避けられないのか。

カメラが今、南海フェリーの直面する現実に迫ります。

南海フェリーは現在、徳島市南沖洲と和歌山市の間を1日8往復運航しています。

料金は大人片道2500円です。

（記者）
「徳島市沖洲にある南海フェリー乗り場です。きょうは和歌山行きのフェリーに乗船してみたいと思います」

取材したこの日、利用していたのは車両15台、乗客55人でした。

広い船内は、がらんとした印象です。

（記者）
「客席の中に入ると、多くの椅子やテーブルが並んでいて、海の景色を見てくつろいでいるお客さんが見受けられます」

和歌山までの所要時間は、約2時間15分。

香川から和歌山に向かう途中だというトラックドライバーに出会いました。

（香川から）
「和歌山方面行くときは、この船をよく利用する」
「移動時間の間でフェリーで体を休息することができるし、シャワーも浴びさせてもらえるので、すごく助かる」

船内の設備、まずはベッド。

（記者）
「身長175センチの私が入っても、しっかりくつろげます。心地よい波に揺られて良い仮眠ができそうです」

（記者）
「別料金を支払うと入ることができるグリーン室、優雅な船旅が楽しめます」

グリーン室は別料金1000円。

しかし、この日、利用者はいませんでした。

そして、一般の利用客は入れないこんな場所も。

（南海フェリー・福井和明 取締役）
「こちらが操舵室になります」

操舵室では、2人の操縦士が交代で安全運転に努めています。

運航速度は約30キロです。

はるか遠くには、客足を奪った大鳴門橋の姿も。

（記者）
「時間も船なので遅れないのも魅力？」

（南海フェリー・福井和明 取締役）
「高速道路なら渋滞がある、基本的に船は定時で運航できる条件が整っているので、ほぼほぼ定時で運航できる」

和歌山港で折り返し便に乗船します。

こちらは先ほどよりも若干、利用客が多そうです。

（高知から）
「フェリーに乗る機会がなかったので、この子も楽しそうに乗ってて」
「海いっぱい見れるから楽しい」
「もうちょっと継続していただけたら、ありがたいなと思う」

（和歌山から）
「車の中だけだと泣いてしまうので、のびのびと遊ばせながら移動できるのはよかった」
「なくなっちゃうと和歌山から四国に渡るのが、陸路で4時間ぐらいになっちゃうのでちょっと辛い」

（記者）
「南海フェリーが撤退するのは知っていたか？」

（三重から）
「いや、初めてですね。もう撤退するんですか？」

（記者）
「フェリー事業からの撤退を発表した」

（三重から）
「それは寂しいですね、快適は快適だが退屈な部分もある、もうちょっと映画流してくれるとか」
「売店も閉まってますし、何かしらあったほうが時間潰しにはなるかなと」

かつて、船内にあった売店も今は閉じられたまま。

ピークの1995年度に97万人だった旅客数は、明石海峡大橋の開通に伴って激減。

2024年度は、35万7000人と3分の1近くにまで落ち込んでいます。

（南海フェリー・福井和明 取締役）
「明石海峡大橋が出来て以降、お客様の人数が落ち込んでしまっている」
「その後も、多くの方にご利用いただいていたが、近年のコロナ禍の影響でもう一段お客さんが減ってしまっていて」
「今現在、コロナ禍前には戻れていない状況」

県などはこれまで、1000円フェリーキャンペーンなど、さまざまな支援策を行ってきました。

しかし、航路存続のため会社側が求めた条件は、行政の想像を超えるものでした。

（県交通政策課・橋本貴弘 課長）
「（船のリプレース費）40億円以上の全額の支援と、それプラス赤字補填という、この2つがマストなんだと」

交渉は決裂に終わりました。

しかし、フェリーは災害時、避難者や救援物資を輸送する手段として活用が見込まれています。

本当にこのまま、海の道を閉ざしてしまっていいのでしょうか。

（南海フェリー・福井和明 取締役）
「非常に、お客さんに対して申し訳なく思っている」

客足は減り、支援はなく、まさに八方ふさがり。

しかし、福井さんは最後にこんな言葉を聞かせてくれました。

（南海フェリー・福井和明 取締役）
「航路存続を諦めたわけではありませんので、そのために私たちが何をできるかというのを、一つ一つやっていきたい」

民間企業である以上、行政の過剰な支援は望ましくありません。

けれど、もし海の道をライフラインととらえるなら…。

残された時間はあと2年です。

この時間は2028年3月での撤退を表明した、南海フェリーの現状についてお伝えしました。