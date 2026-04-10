来年3月で150年の歴史に幕を閉じる臼杵市の小学校で10日、最後の入学式が行われました。在校生に温かく迎えられたのは、たった1人の新一年生です。

【写真を見る】たった一人の入学式「ドキドキしたけど楽しかった」来春閉校の小学校 大分・臼杵

緊張した面持ちで教室に入る、高橋詠さん。臼杵市の佐志生小学校の新1年生です。

佐志生小学校にとって10日は最後の入学式。唯一の新1年生となる詠さんは少し照れくさそうに入場しました。

（校長）「ご入学おめでとうございます」

（高橋詠さん）「ありがとうございます」

式では、2年生から6年生の在校生13人が、歌やお迎えの言葉で新しい仲間を歓迎しました。

（在校生）「私たちは詠さんの入学を楽しみに待っていました。お友達をたくさん作ってください」

このあと、教室で担任の先生と過ごした詠さん。来週から始まる授業に期待を膨らませていました。

（新1年生・高橋詠さん）「ドキドキしたけど楽しかった。うれしい気持ちになった。勉強を頑張りたい」

温かい歓迎を受け、14人目の仲間となった詠さん。150年の歴史ある学び舎での特別な一年がスタートしました。