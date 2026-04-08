ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 【バイト】ある日突然、大行列ができていて！？その“衝撃の理由”と… 【バイト】ある日突然、大行列ができていて！？その“衝撃の理由”とは一体...？ 【バイト】ある日突然、大行列ができていて！？その“衝撃の理由”とは一体...？ 2026年4月8日 16時30分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全9枚) 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。外に行列ができ、驚く主人公と店長。一体なぜこんな行列ができたのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【バイト】ある日突然、大行列ができていて！？その“衝撃の理由”とは一体...？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖バイト先に若い女性が来店！すると、その翌日【まさかの事態】が...！？ 💖【後編】【カスハラ】「お前、ちゃんと手洗ったのか？」深夜のコンビニバイトに現れた、潔癖症のクレーム客。接客すると“衝撃発言”を連発して大暴れ！？追い詰められた私を救ってくれた【まさかの人物】とは！ 💖【カスハラ】「お前、ちゃんと手洗ったのか？」深夜のコンビニバイトに現れた、潔癖症のクレーム客。接客すると“衝撃発言”を連発して大暴れ！？追い詰められた私を救ってくれた【まさかの人物】とは...！ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師