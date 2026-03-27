≪池袋・ポケセン女性店員殺害≫「ヘルプ！」「逃げて！」地獄だった現場、ストーカー化し逮捕もされた坊主頭の元カレ（26）は今年1月に80万円罰金払って釈放された後の凶行

東京都豊島区東池袋の巨大複合施設サンシャインシティ。3月26日午後7時すぎ、その2階にある「ポケモンセンターメガトウキョー」内で、男が店員女性を刃物で刺し、直後に自らの首も刺す事件があり、2人はともに搬送先の病院で死亡した。警視庁は殺人事件として捜査を開始、死亡した女性を同店アルバイトの春川萌衣さん（21）＝八王子市＝、男を元交際相手の住所・職業不詳、廣川大起容疑者（26）と発表した。警視庁は昨年12月、女性から男のストーカー行為について相談を受けており、詳しい経緯を調べている。

（画像）「シャッター閉めて」悲鳴があがり“地獄”と化した事件現場、すぐにシャッターが閉まったという

「外国人客の『ヘルプ！』という声も聞こえました」

事件当時、施設内の店舗はほとんどが営業中で、買い物客で賑わっていた。被害者の悲鳴や男の怒号が飛び交う現場は一時、地獄と化した。夫と一緒に来店していたという埼玉県在住の30代女性は恐怖の時間をこう振り返る。

「最初は棚のような大きいものが倒れるような『ガガガッ』という音が聞こえて、その直後にものすごい勢いで『助けて！』『逃げて！』という声が聞こえてきました。女性と男性の声が入り交じっていて、外国人客の『ヘルプ！』という声も聞こえました。

それで、奥の方から人がなだれるように一気に逃げてきて、パニック状態になっていたので、ただ事じゃないと思って夫と一緒に必死で逃げました。

店の構造的に、奥の方は小道具や商品棚のようなものがかなり入り組んで置いてあるので、逃げにくい場所だったと思います。

実際に血が飛び散っている場面を私は直接見ていませんが、夫が、避難してくる途中の女性スタッフのシャツに血がついているのを見たと言っていたので、刺された被害者の近くにいたんだと思います」

ポケモンセンター内には当時、大勢の客がいたという。女性はこう続けた。

「店内は歩けないほどではないけど、平日の通常の混み具合という感じでした。春休みの時期らしく、子ども連れのお母さんやお父さん、外国人観光客の方々もたくさんいました。

店員さんもかなりいて、レジ、品出し、商品案内、誕生日のステッカーやプレゼント対応などをしている人を含めると20人前後はいたと思います。お客さんも数十人はいたと思います。

私は子どもの頃からポケモンが好きで、ここにも月1のペースで通っていたほどです。今日は仕事帰りに立ち寄りました。世界中から子どもから大人までいろいろな年代の人が楽しみに集まる平和な場所で、こんな悲しい事件が起きたことが本当に苦しいです。今も心臓がドキドキしています」

1月30日に略式起訴され、80万の罰金を払って釈放された容疑者

当時店内にいた30代の男性客も興奮気味にこう話した。

「19時ぐらいから店にいて、レジに並ぼうかなと思っていたころに『ドカン』という高いところから何かが崩れ落ちるような大きな音が聞こえました。その直後に、外国人の人が4、5人、ものすごい勢いで逃げてきたので、周囲も『やばい』という空気になって、一気にみんなが外に出てきました。

振り返ると制服に血がついた店員さんがいて、その人に向かい合うような位置に、黒いTシャツの男がいて、暴れるようにレジカウンターの中に入っていったんです。だから一瞬、強盗なのかと思いました。男は中肉中背で丸坊主に見えました。照明の加減もあってはっきりとは言えませんが、肌は白かった。

当時の店内は店員さんが数十人、お客さんは200人近くいたと思います。レジには列がかなりできていました。ふだんから月に1回は来る場所なんですが、こんなに人が集まる場所でこんな事件が起きるとは思いませんでした」

警視庁によると、110番通報は午後7時17分に目撃者から入電しており、被害女性も加害者もカウンター内で倒れており、血のついた刃物も近くに落ちていた。刃物は布で包まれ、刃先が見える状態だったという。

「廣川容疑者はバイト先で萌衣さんと知り合い、令和6年の10月から9か月ほど萌衣さんと交際していた。別れてから廣川容疑者は散々萌衣さんにつきまとい、昨年12月にストーカー規制法で逮捕、さらには一人暮らしだった萌衣さんを盗撮し今年1月に性的姿態等撮影罪で再逮捕されている。

1月30日に略式起訴され、80万の罰金を払い釈放されている。廣川が逮捕されて以来、萌衣さん派に親族のもとに身を寄せていた」（社会部記者）

事件を防ぐことはできなかったのか――。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班