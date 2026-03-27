イスラエルの民間情報会社「ブラックキューブ」がスロベニアの選挙工作に関与したと与党が猛批判、野党との関与を指摘する声も

イスラエルの民間情報会社「ブラックキューブ」がスロベニアの選挙工作に関与したと与党が猛批判、野党との関与を指摘する声も