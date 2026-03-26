ドジャース・大谷翔平（31）の個人口座から約1700万ドル（約26億円）を不正に受け取り、違法賭博運営などの罪に問われた胴元、マシュー・ボウヤー（50）。当初より半年ほど早く出所し、現在は「ハーフウェイ・ハウス」と呼ばれる米カリフォルニア州の施設に収容されている。同施設は社会復帰が円滑にできるよう支援している。

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監視はされるが、携帯電話の所持も可能で、家族とも制限付きの外出が可能だ。そんな収容生活を送るボウヤーが、ノンフィクションライター水谷竹秀氏の取材に答え、刑務所内での生活の実態を明かした。（文中敬称略）【前後編の後編。前編から読む】

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昨年10月10日に米カリフォルニア州・ロンポック刑務所に収監されたボウヤー。塀の中での生活ぶりについては、収監中もボウヤーの仲間たちが彼のInstagramに代理で投稿していた。

午前7時に起床し、点呼を取ったり、作業に従事したりと規則正しい生活を送っていたようだ。消灯は午後11時。1日に17分間、妻か家族と電話する時間が与えられていたという。そんな刑務所生活について、「大して楽しくはなかった」と感想が述べられているが、ある程度の娯楽はあったようだ。ボウヤーが語る。

「私が収監されていた部屋にはテレビが置いてあったから、2段ベッドから観ることができた。昨年はワールドシリーズを毎日観ていたよ。私は大谷翔平のファンだから。優勝して嬉しかった。あんなに素晴らしい試合は観たことがなかった。

ただ、テレビ観戦には制限もあって、観られないスポーツや試合も当然ある。ラッキーなことに、私がいた刑務所はドジャースやレイカーズのファンが多かったから、その試合は常に放送されていたんだ」

大谷マネーを詐取したというのに、ボウヤーの口調は軽く、罪悪感は感じられなかった。そんな試合の最中にも、収監者たちの多くはスポーツ賭博に夢中になっていたと、"かつての胴元だった"ボウヤーは明かす。

「私自身はギャンブルを禁止されているからやっていないが、刑務所の中にも胴元がいるんだ。多くの収監者たちは確実に、中でスポーツ賭博をやっているよ。

ただ、刑務所内には現金はないから、彼らは所内で人気の食べ物、カルニタス（メキシコの伝統的な肉料理）を賭けるんだ。胴元が刑務所内で配っている（賭博に関する）ルールや注意事項が記載されたチラシのようなものもある。それを入手したから、完全に自由の身になったら公開するつもりだ」

そうした塀の中での生活を伝えるため、ボウヤーは現在、昨年自費出版した"処女作"の『RECALIBRATE（再出発）』に続く第二作目を執筆中だ。あと1か月ほどで書き終え、Amazonで販売する予定という。収監前には私の取材に「一平の違法賭博にフォーカスした暴露本を出したい」と語っていたが、その計画については頓挫してしまったようだ。

「事件にフォーカスした本を出版したら、日本に行ってプロモーションをしたいと思っていたが、受刑者の米国人は日本での入国を拒否されると聞いた。だから日本へ行きたい気持ちが少し萎んでしまった。日本の寿司が大好きだったから、行きたかったんだけど」

このため訪日計画の代わりに、自身の刑務所生活について綴った本を自費出版する方針に転換したのだという。収監中の5ヶ月間について、ボウヤーはこうも語る。

「やはり家族と離れ離れになっていたことで、私にとっては人生で最も辛い時間だった。収監者の中には良い人もいるが、私が決して関わりたくないような極悪人も多くいたよ。

ただ、確かに自分自身と向き合い、自分の人生を反省する時間はたくさんあった。そして自分自身を磨き、より良い人間になり、より大きく、より強く生まれ変わろうとした。肉体的強さだけではなく、精神面でもね」



そんな反省から、今後は奉仕活動に専念したいと意気込む。自分だけが利益を得られる仕事ではなく、判決言い渡しの公判でも語った「ウィンウィンの関係」を目指したいというのだ。

「うまくいけば、NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）のフランチャイズやチームに身を置き、多くの選手たちがトラブルに巻き込まれたり過ちを犯したりすることを防ぐ手助けができればと思う。そして実際にフィールドに立って人々を鼓舞し、世界に良い影響を与えられるようになりたいと考えている」

前編でも記したように、連邦地裁の判決で禁錮4年9ヶ月を言い渡されていた水原も、刑期が徐々に短縮されている。収監時の出所予定よりも3か月半前倒しされているが、これもボウヤーと同じく、刑期短縮の申請が通っているとみられる。

かつての"共犯者"が現在も刑務所生活を送っていることについて、ボウヤーはこんなメッセージを寄せた。

「私たち2人に起きたことを残念に思っている。彼の幸せを願っています」

殊勝な言葉を並べ立てたボウヤー。破滅に至り獄中で過ごす水原は、彼の言葉をどう受け止めるだろうか。

（了。前編から読む）

【プロフィール】

水谷竹秀（みずたに・たけひで）／ノンフィクションライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、『日本を捨てた男たち』で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。他に『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）などの著書がある。10年超のフィリピン滞在歴を基に「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材を続け、ウクライナでの戦地ルポも執筆。