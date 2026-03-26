◆センバツ第８日 ▽２回戦 大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）

２年ぶり１６度目のセンバツ出場で春夏１０度目の全国制覇を目標に掲げる大阪桐蔭が、三重に競り勝ちベスト８進出を決めた。２年ぶり１０度目の８強で、史上７校目の甲子園通算８０勝とした。

２４日の１回戦で大阪桐蔭は熊本工に完封勝利。身長１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）が１５０球を投げ被安打３、１４奪三振で完封した。

この日は最速１５３キロ右腕・吉岡貫介（３年）が先発。初回２死一、二塁で５番・藤田大翔（３年）が中前適時打を放ち先制。吉岡はその裏、３四球で１死満塁のピンチで立松にタイムリーを浴びるなど２点を失い逆転を許したが、２回に打線が奮起。１死一、三塁から仲原慶二（２年）の三塁内野安打で同点に追いつくと、中西佳虎（３年）の左前タイムリーで勝ち越し、４回まで毎回得点でリードを広げた。

吉岡は２回に大会最速の１５２キロをマークするなど立ち直ったかに思えたが、４回２死二、三塁から連続暴投で１点差に迫られた。リリーフ陣が８回に同点とされ、チームとして被安打３で５点を失う形となったが、延長タイブレークの１０回に犠飛で１点を勝ち越し。その裏を無失点で切り抜け、粘る三重を振り切った。

７回の守備からは西武・中村剛也内野手（４２）の長男・中村勇斗（２年）が一塁手として出場。軽快な守備を見せ、聖地を沸かせた。