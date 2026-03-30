【明日から】通勤通学にも。ニューバランスやadidasのシューズがお買い得価格に

今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、通勤や通学にも人気のニューバランスやadidasの定番シューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

2Eの幅広サイズで、耐久性の高いラバーアウトソールが快適な履き心地を実現

雨の日も快適に。GORE-TEXを「CM996」に初搭載したモデル

スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」

通学にも最適なキッズ・ジュニア用シューズ 17cm〜25cmサイズ

ワークアウトや外出にもぴったりのタフで快適な履き心地のシューズ

薄型のシルエットに仕上げた、ストリートに映えるコート系シューズ

スタンスミスに、フィット感を調整するBOAを搭載したゴルフシューズ

合成皮革アッパーで日常使いにも最適。テニススタイルのシューズ

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。