【明日から】通勤通学にも。ニューバランスやadidasのシューズがお買い得価格に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、通勤や通学にも人気のニューバランスやadidasの定番シューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール Final」はこちら
→「Amazon 新生活セール Final」はこちら
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
今回は、通勤や通学にも人気のニューバランスやadidasの定番シューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール Final」はこちら
重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン
[ニューバランス] スニーカー ML725 現行モデル メンズ レディース ML725BA D 235
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スポーティな装いに高級感を演出する「U530」
2Eの幅広サイズで、耐久性の高いラバーアウトソールが快適な履き心地を実現
雨の日も快適に。GORE-TEXを「CM996」に初搭載したモデル
スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」
通学にも最適なキッズ・ジュニア用シューズ 17cm〜25cmサイズ
ワークアウトや外出にもぴったりのタフで快適な履き心地のシューズ
薄型のシルエットに仕上げた、ストリートに映えるコート系シューズ
スタンスミスに、フィット感を調整するBOAを搭載したゴルフシューズ
adidas(アディダス) ユニセックス大人 スタンスミス ボア ゴルフゴルフシューズ スタンスミス ボア ゴルフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
合成皮革アッパーで日常使いにも最適。テニススタイルのシューズ
その他のセール予定商品
[ニューバランス] サッカートレーニングシューズ 442 TEAM フルグレインレザー 442 TEAM TF
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon 新生活セール Final」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります