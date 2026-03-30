【明日から】通勤通学にも。ニューバランスやadidasのシューズがお買い得価格に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、通勤や通学にも人気のニューバランスやadidasの定番シューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

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重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン


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[ニューバランス] スニーカー ML725 現行モデル メンズ レディース ML725BA D 235

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー MR530

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2Eの幅広サイズで、耐久性の高いラバーアウトソールが快適な履き心地を実現


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new balance(ニューバランス) レディース E420 v2 ウォーキング 幅広ランニングシューズ WE420

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雨の日も快適に。GORE-TEXを「CM996」に初搭載したモデル


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 CM996 GORE-TEX ゴアテックス 防水 メンズ レディーススニーカー CM996X

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スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 UL420Mスニーカー [ニューバランス] スニーカー UL420M ブラック(AB) 26.5 cm D

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通学にも最適なキッズ・ジュニア用シューズ 17cm〜25cmサイズ


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new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 キッズ/ジュニアシューズ YT570 現行モデル 運動靴 ゴム紐 マジックテープ 通学 ホワイト ブラック 軽量 幅広(W) 通気 ALLキッズシューズ [ニューバランス] キッズシューズ YT570 旧モデル 運動靴 ゴム紐 マジックテープ 通学 キッズ BW3(ブラック) 17.0 cm W

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ワークアウトや外出にもぴったりのタフで快適な履き心地のシューズ


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adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ [アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 25.0 cm

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薄型のシルエットに仕上げた、ストリートに映えるコート系シューズ


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[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 スニーカー アドバンコート ベース

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スタンスミスに、フィット感を調整するBOAを搭載したゴルフシューズ


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adidas(アディダス) ユニセックス大人 スタンスミス ボア ゴルフゴルフシューズ スタンスミス ボア ゴルフ

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合成皮革アッパーで日常使いにも最適。テニススタイルのシューズ


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adidas(アディダス) メンズ グランドコートベース EOU26 GW9255スニーカー スニーカー グランドコート ベース 2.0

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その他のセール予定商品


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[ニューバランス] サッカートレーニングシューズ 442 TEAM フルグレインレザー 442 TEAM TF

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Champion

Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ スウェット 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-37E-L

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PUMA(プーマ)

［プーマ］ユニセックス大人 リッキー/クラシック【Amazon.co.jp限定】スニーカー 運動靴 [プーマ] スニーカー 運動靴 リッキー 387607 【Amazon.co.jp限定】 ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ブラック(02) 27.0 cm

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PUMA(プーマ)

［プーマ］ユニセックス大人 リッキー/クラシック【Amazon.co.jp限定】スニーカー 運動靴 [プーマ] スニーカー 運動靴 リッキー 387607 【Amazon.co.jp限定】 ユニセックス大人 24年春夏カラー プーマ ブラック/プーマ ブラック(03) 24.0 cm

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TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7774 軽量 本革ビジネスシューズ [テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ ブラック 26.5 cm

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PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ホワイト(01) 26.5 cm

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

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※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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