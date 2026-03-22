Sitecore社CPO Roger Connolly氏が語るAI時代のマーケティング / Shark、携帯型“冷却デバイス” ChillPillを投入【まとめ記事】
生成AIの普及により、企業と顧客の関係は大きく変わりつつある。かつてユーザーは検索エンジンを通じて企業のWebサイトにたどり着き、そこから情報を得るのが一般的だった。しかし近年は、AIによる回答やSNS、会話型インターフェースを通じてブランドを知るケースも増えている。こうした変化の中で重要性が高まっているのが、企業の顧客体験を統合的に管理するDXP（Digital Experience Platform）だ。顧客データとコンテンツを組み合わせ、最適な体験を提供する基盤として、多くの企業が導入を進めている。
SharkNinjaは2026年の新製品発表会と体験会を2026年３月17日（火）〜18日（水）の２日間にわたって開催した。パーソナルから据え置きまで、幅広いファン製品を発表した。なかでも最大の注目は、クラウドファンディングで先行展開される“冷却”に着目した新デバイス「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」だ。
■“見えない品質”こそ、水の安心を左右する！LIXIL、浄水カートリッジの模倣品・互換品に注意喚起
水は最も身近でありながら、その品質が日常的に意識されにくい存在だ。飲料水としてはもちろん、料理や赤ちゃんのミルク、日々の生活に欠かせない。その安全性を支えているのが、蛇口一体型などで使用される浄水カートリッジだ。そうした中、LIXILは、純正品に類似した模倣品や互換品の流通が拡大している現状を受け、消費者に対して注意喚起を行っている。
■いつでも自分だけの3つの涼しさを！「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」2026年3月30日（月）より、クラウドファンディングプロジェクト始動
シャークニンジャ合同会社は、ファン・ミスト・冷却プレートの3つの冷却機能を備え、いつでも自分だけの涼しさを持ち運べる「Shark ChillPill（シャーク チルピル）パーソナルクーリングファン」のプロジェクトを、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて2026年3月30日（月）午前11時より開始する。プロジェクト開始に先立ち、ティザー情報を公開した。
■顧客が気づく前にニーズを予測する！Sitecore社CPO Roger Connolly氏が語るAI時代のマーケティング
生成AIの普及により、企業と顧客の関係は大きく変わりつつある。かつてユーザーは検索エンジンを通じて企業のWebサイトにたどり着き、そこから情報を得るのが一般的だった。しかし近年は、AIによる回答やSNS、会話型インターフェースを通じてブランドを知るケースも増えている。こうした変化の中で重要性が高まっているのが、企業の顧客体験を統合的に管理するDXP（Digital Experience Platform）だ。顧客データとコンテンツを組み合わせ、最適な体験を提供する基盤として、多くの企業が導入を進めている。
■最新AI性能と圧倒的な互換性でハイブリッドワークを支援！パナソニック、新世代レッツノート「SC7/NC7/FC7」発表
パナソニック コネクト株式会社は、ビジネスモバイル PC「レッツノート」新製品発表会を、2026年3月16日（月）に開催。同社は、「AI の浸透」「働き方の多様化」に伴い、次世代のビジネスパーソン をサポートする新たなビジネスモバイルPCを開発してきた。今回は、新たに13インチモデルが加わり、「SC7」「NC7」「FC7」という3つのラインアップで新製品を発表した。当日は、インテル株式会社 代表取締役社長 大野 誠氏、日本マイクロソフト株式会社 代表取締役社長 津坂 美樹氏も登壇し、「AIによるビジネス現場改革」をテーマにした三人の社長によるトークセッションも実施された。
■最大−9℃の直冷で暑さ対策を進化！Shark、携帯型“冷却デバイス” ChillPillを投入
SharkNinjaは2026年の新製品発表会と体験会を2026年３月17日（火）〜18日（水）の２日間にわたって開催した。パーソナルから据え置きまで、幅広いファン製品を発表した。なかでも最大の注目は、クラウドファンディングで先行展開される“冷却”に着目した新デバイス「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」だ。
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■“見えない品質”こそ、水の安心を左右する！LIXIL、浄水カートリッジの模倣品・互換品に注意喚起
水は最も身近でありながら、その品質が日常的に意識されにくい存在だ。飲料水としてはもちろん、料理や赤ちゃんのミルク、日々の生活に欠かせない。その安全性を支えているのが、蛇口一体型などで使用される浄水カートリッジだ。そうした中、LIXILは、純正品に類似した模倣品や互換品の流通が拡大している現状を受け、消費者に対して注意喚起を行っている。
■いつでも自分だけの3つの涼しさを！「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」2026年3月30日（月）より、クラウドファンディングプロジェクト始動
シャークニンジャ合同会社は、ファン・ミスト・冷却プレートの3つの冷却機能を備え、いつでも自分だけの涼しさを持ち運べる「Shark ChillPill（シャーク チルピル）パーソナルクーリングファン」のプロジェクトを、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて2026年3月30日（月）午前11時より開始する。プロジェクト開始に先立ち、ティザー情報を公開した。
■顧客が気づく前にニーズを予測する！Sitecore社CPO Roger Connolly氏が語るAI時代のマーケティング
生成AIの普及により、企業と顧客の関係は大きく変わりつつある。かつてユーザーは検索エンジンを通じて企業のWebサイトにたどり着き、そこから情報を得るのが一般的だった。しかし近年は、AIによる回答やSNS、会話型インターフェースを通じてブランドを知るケースも増えている。こうした変化の中で重要性が高まっているのが、企業の顧客体験を統合的に管理するDXP（Digital Experience Platform）だ。顧客データとコンテンツを組み合わせ、最適な体験を提供する基盤として、多くの企業が導入を進めている。
■最新AI性能と圧倒的な互換性でハイブリッドワークを支援！パナソニック、新世代レッツノート「SC7/NC7/FC7」発表
パナソニック コネクト株式会社は、ビジネスモバイル PC「レッツノート」新製品発表会を、2026年3月16日（月）に開催。同社は、「AI の浸透」「働き方の多様化」に伴い、次世代のビジネスパーソン をサポートする新たなビジネスモバイルPCを開発してきた。今回は、新たに13インチモデルが加わり、「SC7」「NC7」「FC7」という3つのラインアップで新製品を発表した。当日は、インテル株式会社 代表取締役社長 大野 誠氏、日本マイクロソフト株式会社 代表取締役社長 津坂 美樹氏も登壇し、「AIによるビジネス現場改革」をテーマにした三人の社長によるトークセッションも実施された。
■最大−9℃の直冷で暑さ対策を進化！Shark、携帯型“冷却デバイス” ChillPillを投入
SharkNinjaは2026年の新製品発表会と体験会を2026年３月17日（火）〜18日（水）の２日間にわたって開催した。パーソナルから据え置きまで、幅広いファン製品を発表した。なかでも最大の注目は、クラウドファンディングで先行展開される“冷却”に着目した新デバイス「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」だ。
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