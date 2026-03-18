ゴリエ『ぽかぽか』卒業発表 コントキャラとして3年3ヶ月出演「フジテレビぶっ飛んでるなって」 今年、波平さんと同い年も「ペコリナイト」生披露
ガレッジセール・ゴリ（53）扮するゴリエが18日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に出演。番組を卒業することを報告した。
【全身カット】輝く笑顔が眩しい！足を高く上げ太ももチラリなゴリエ
番組終盤にゴリエは「今日を持ちましてゴリエ、『ぽかぽか』を卒業します」と発表した。ゴリエは当初、レギュラーの打診があった当初を振り返り「コントキャラクターが生放送のレギュラーって、フジテレビぶっ飛んでるなってと思ったの」と明かし、「それでも3年3ヶ月愛してくださって、今日もスタッフが意図的にピンクの服を着てくれたりして、ジーンときちゃって」と語った。
また「ゴリエも今年54かと思ったら、まさかの波平さん（サザエさん）と同い年。こんだけすごく愛していただけたので、本日を持ちまして、さよならということになりました。たくさん愛していただき、応援していただき、ありがとうございました！」と語り、スタジオを笑わせた。
その後はゴリエは代名詞である「ペコリナイト」を生披露。サプライズ登場したチアガールとともに、全力パフォーマンスを展開した。これにはハライチ澤部佑も「あの頃のフジテレビが帰ってきた！」と大興奮の様子だった。
2000年代にフジテレビ系バラエティー番組『ワンナイR＆R』 で一世を風靡（ふうび）し、『NHK紅白歌合戦』にも出場したゴリエ。同番組には2023年1月から出演していた。
【全身カット】輝く笑顔が眩しい！足を高く上げ太ももチラリなゴリエ
番組終盤にゴリエは「今日を持ちましてゴリエ、『ぽかぽか』を卒業します」と発表した。ゴリエは当初、レギュラーの打診があった当初を振り返り「コントキャラクターが生放送のレギュラーって、フジテレビぶっ飛んでるなってと思ったの」と明かし、「それでも3年3ヶ月愛してくださって、今日もスタッフが意図的にピンクの服を着てくれたりして、ジーンときちゃって」と語った。
その後はゴリエは代名詞である「ペコリナイト」を生披露。サプライズ登場したチアガールとともに、全力パフォーマンスを展開した。これにはハライチ澤部佑も「あの頃のフジテレビが帰ってきた！」と大興奮の様子だった。
2000年代にフジテレビ系バラエティー番組『ワンナイR＆R』 で一世を風靡（ふうび）し、『NHK紅白歌合戦』にも出場したゴリエ。同番組には2023年1月から出演していた。