　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円高の5万4230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては529.61円高。出来高は1万679枚だった。

　TOPIX先物期近は3642.5ポイントと前日比48ポイント高、TOPIX現物終値比15.43ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54230　　　　　+810　　　 10679
日経225mini 　　　　　　 54230　　　　　+810　　　188974
TOPIX先物 　　　　　　　3642.5　　　　　 +48　　　 15019
JPX日経400先物　　　　　 32965　　　　　+350　　　　 559
グロース指数先物　　　　　 731　　　　　　+8　　　　 959
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース