日経225先物：18日夜間取引終値＝810円高、5万4230円
18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円高の5万4230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては529.61円高。出来高は1万679枚だった。
TOPIX先物期近は3642.5ポイントと前日比48ポイント高、TOPIX現物終値比15.43ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54230 +810 10679
日経225mini 54230 +810 188974
TOPIX先物 3642.5 +48 15019
JPX日経400先物 32965 +350 559
グロース指数先物 731 +8 959
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3642.5ポイントと前日比48ポイント高、TOPIX現物終値比15.43ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54230 +810 10679
日経225mini 54230 +810 188974
TOPIX先物 3642.5 +48 15019
JPX日経400先物 32965 +350 559
グロース指数先物 731 +8 959
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース