『転生ゴブリンだけど質問ある？』アニメ化で10月放送 出演は戸谷菊之介、日笠陽子、橘杏咲
「となりのヤングジャンプ」（集英社）で連載中の漫画『転生ゴブリンだけど質問ある？』がテレビアニメ化されることが決定し、10月から放送されることが発表された。あわせてティザービジュアルとキャスト情報が解禁された。主人公のアキラ役を戸谷菊之介、カレン役を日笠陽子、クロエ役を橘杏咲が担当する。
【写真】めっちゃ売れてる！新人声優の戸谷菊之介・橘杏咲ら
同作は、部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰が、最弱の種族“ゴブリン”に転生し、ゴブリンの寿命はわずか7日だが、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のスキルを受け継いでいくストーリー。そんなアキラのもとへ魔族やエルフ、更にはドラゴンなども集まってきて…最弱種族“ゴブリン”が巻き起こす最強無双ファンタジーとなっている。
■スタッフ情報
監督：河原龍太
シリーズ構成・脚本：百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：齊田博之
音響監督：森下広人
音楽：タケノコ少年
音楽制作：インクストゥエンター
アニメーション制作：BAKKKA
【戸谷菊之介コメント】
アキラ役を演じさせていただきます、戸谷菊之介です！この世界のゴブリンは、ものすごく可愛い！！！…のですが、寿命はなんと7日しかありません(涙)スキルによって80年の寿命を得たアキラが、転生前の経験を踏まえて、寿命7日のゴブリンたちをどう率いていくのか。見どころがたくさん詰まった作品になっています！ぜひアニメ放送をお楽しみに！
【日笠陽子コメント】
カレンを演じます、日笠陽子です。本作に関しては非常に思慮深い作品だなという印象です。アキラは転生したから順風満帆オールオッケーではなく悔しさも怒りも持ち合わせていて、それを含有しながらもより良くしていくにはどうするか、思考と実行の繰り返し。根底にある優しさも相まって仲間が増えていく。現代でのヒントも隠されていると思います！是非楽しんでください！！
【橘杏咲コメント】
クロエ役を演じさせていただきます、橘杏咲です。クロエは最初は気の強さが目立つ魔族の少女なのですが、アキラやカレン、さまざまなゴブリンたちと出会うことで、いろいろな表情を見せてくれるとても可愛い女の子です。本作はゴブリンを筆頭に、魅力的なキャラクターたちがたくさん登場しますので、ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！よろしくお願いいたします！
【写真】めっちゃ売れてる！新人声優の戸谷菊之介・橘杏咲ら
同作は、部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰が、最弱の種族“ゴブリン”に転生し、ゴブリンの寿命はわずか7日だが、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のスキルを受け継いでいくストーリー。そんなアキラのもとへ魔族やエルフ、更にはドラゴンなども集まってきて…最弱種族“ゴブリン”が巻き起こす最強無双ファンタジーとなっている。
監督：河原龍太
シリーズ構成・脚本：百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：齊田博之
音響監督：森下広人
音楽：タケノコ少年
音楽制作：インクストゥエンター
アニメーション制作：BAKKKA
【戸谷菊之介コメント】
アキラ役を演じさせていただきます、戸谷菊之介です！この世界のゴブリンは、ものすごく可愛い！！！…のですが、寿命はなんと7日しかありません(涙)スキルによって80年の寿命を得たアキラが、転生前の経験を踏まえて、寿命7日のゴブリンたちをどう率いていくのか。見どころがたくさん詰まった作品になっています！ぜひアニメ放送をお楽しみに！
【日笠陽子コメント】
カレンを演じます、日笠陽子です。本作に関しては非常に思慮深い作品だなという印象です。アキラは転生したから順風満帆オールオッケーではなく悔しさも怒りも持ち合わせていて、それを含有しながらもより良くしていくにはどうするか、思考と実行の繰り返し。根底にある優しさも相まって仲間が増えていく。現代でのヒントも隠されていると思います！是非楽しんでください！！
【橘杏咲コメント】
クロエ役を演じさせていただきます、橘杏咲です。クロエは最初は気の強さが目立つ魔族の少女なのですが、アキラやカレン、さまざまなゴブリンたちと出会うことで、いろいろな表情を見せてくれるとても可愛い女の子です。本作はゴブリンを筆頭に、魅力的なキャラクターたちがたくさん登場しますので、ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！よろしくお願いいたします！
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優