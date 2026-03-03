米国のマルコ・ルビオ国務長官が対イラン攻撃作戦に関連し、「米軍の最も強力な攻撃はまだだ」とし、「次の段階は今よりもイランにとってはるかに苦痛なものになるだろう」と警告した。

ルビオ氏は2日（現地時間）、ワシントンD.C.の連邦議会議事堂で、この日で3日目となる対イラン攻撃作戦について議員へのブリーフィングを行う前、記者団に対し「戦術的努力の詳細については公開しない」と述べた。

ルビオ氏は「今回の作戦の目標は、（イランの）弾道ミサイル能力を破壊して再建不能にし、核プログラムを密かに保有できないようにすることだ」と強調した。

同氏はイランの政権交代が今回の軍事作戦の目標ではないとしながらも、「もちろん、急進的なシーア派聖職者が統治しないイランを見たい」とし、市民を支援する可能性に含みを持たせる発言も行った。

あわせて「我々の基本スタンスは、1年後に誰がその国を統治していようとも、彼らが我々を脅かす弾道ミサイルやドローンを保有しないことだ」と改めて語った。

また、ルビオ氏はイランへの攻撃開始に関連し、議会の承認を得るべき状況ではなかったとし、「我々は100%法律を遵守した」と述べた。攻撃に踏み切る前、イランが米国にとって「差し迫った脅威」になっていたと主張しながらだ。

同氏は「差し迫った脅威とは、もしイランが（イスラエルから）攻撃を受ければ、彼らは直ちに我々を攻撃しただろうということだ」とし、「彼ら（イラン）が我々を攻撃する前に我々が予防的に動かなければ、より多くの死傷者を出すことになる」と言及した。

さらにルビオ氏は、イランへの米地上軍派遣の可能性を排除しなかったが、現在は地上侵攻に乗り出す態勢ではないとし、地上軍投入が短期間内に行われる可能性は低いとみた。