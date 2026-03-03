「憧れの男性」と手っ取り早くお近づきになる方法５パターン
素敵だなと思う男性ができたら、遠巻きに眺めていても何も始まらないので、接近方法を考えたいもの。どんなことを行動に移すといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『憧れの男性』と手っ取り早くお近づきになる方法」をご紹介します。
【１】共通の知人を巻き込んで、食事会などを開催する
「異業種交流とかバーベキューとか、名目は何でもいいんで、それっぽいテーマを掲げて集まる機会を作ります」（20代女性）というように、とにかく「同席できる場」を設けてお近づきになる手もあります。「クラフトビールを飲む会」「海外サッカーについて語る会」など、相手が興味を持ちそうなテーマを考えて、参加を促したいところです。
【２】カレの得意ジャンルを調べ、「PCにお詳しいんですよね？」などと相談する
「相手が親身になって相談に乗ってくれそうなことを吟味して質問しますね」（20代女性）というように、何か相談事を仕立て上げて、上手に頼るのもよさそうです。アドバイスをもらったら、すかさず「さすがです！」「○○さんに聞いて本当によかったー！」「頼りになります」などと褒め殺しにして、気分よくさせてしまいましょう。
【３】SNSのアカウントをフォローし、投稿を通じて親睦を深める
「インスタやTwitterのアカウントがわかれば、そこを突破口に距離を詰めます」（10代女性）というように、SNSでフォローして交流を深めるのも手っ取り早そうです。本人に教えてもらう前にアカウントを見つけてしまった場合は、自分の正体を明かさずにこっそりフォローすると、ひそかに動向をチェックすることができて便利かもしれません。
【４】出没スポットを探り、行動範囲が重なるようにする
「狙った男性と同じジムに入会するのは肉食女子の定番テク。行きつけの店の常連になるのもアリですよね」（20代女性）など、偶然を装って遭遇できるように裏で手を回す人もいます。とはいえ、バッタリ会うことを訝しく思われると、ストーカー扱いされかねないので、「この近所で習い事を始めたんです」といった言い訳は考えておきましょう。
【５】相手の趣味を把握して、自分も同じことを始めてみる
「『ゴルフ始めたいんですけど、何を買えばいいんですか？』と道具選びから手取り足取り教えてもらいました（笑）」（20代女性）など、同じ趣味を持つことで、接点を増やすパターンです。初心者として教えを乞う形をとれば、何かと連絡しても不自然には映らないので、「狙ってる」感をうまく隠しながら近づくことができそうです。
あまりやりすぎてもドン引きされるおそれがあるので、ほどほどのさじ加減を意識しましょう。（猫山民子）
