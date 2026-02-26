2025年に発売されたゲーム『都市伝説解体センター』。2月13日に発売1周年を迎え、現在、東京都内の商業施設でポップアップイベント『都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻』が開催されています。開催に先駆けて行われたメディア向けの内覧会を取材し、展示の見どころやゲームの反響について開発チームに伺いました。

■日本ゲーム大賞優秀賞を受賞 マルチな展開も話題

『都市伝説解体センター』（15歳以上対象）は、集英社ゲームズと開発チームである墓場文庫が手がけた、都市伝説を題材にしたミステリーアドベンチャー作品。発売から3か月で、累計販売本数が30万本を突破（集英社ゲームズ発表）したほか、『日本ゲーム大賞2025』では優秀賞を受賞するなど2025年に話題となったゲーム作品の一つです。

さらに、ゲームのキャラクターが小説の表紙を飾ったり、少女まんが雑誌『りぼん』でコミカライズ作品が連載されるなど、マルチな展開も話題となっています。

ゲームのグラフィック・原案を手がけたハフハフ・おでーんさんは、これまでの反響について「“70代の父親にやらせました”とか、“家族・夫婦で遊んでいます”とか、多くの幅広い層に遊んでいただけたのが、僕らとしては非常に驚きでもあり感動でもありました」と語りました。

■ゲームへの没入感が味わえる体験展示エリア

ポップアップイベントは、東京・大阪・愛知・福岡・北海道で実施が予定されていて、東京会場は『体験展示エリア』と『物販エリア』で構成されています。

会場にある巨大キービジュアルを横目に入り口を抜けると、まず目に入るのは作中のキャラクターからウエルカムメッセージがもらえるフォトスポットです。キャラクターは順次入れ替わっていくとのことで、この日はセンター長である廻屋渉（めぐりや・あゆむ）が出迎えてくれました。

エリア内には他にも様々なフォトスポットが配置されていて、ゲーム内の“仮説をたてるパート”を疑似体験できるスポットや、マスコットキャラクターであるトシカイくんと記念撮影ができるスポットもあります。

また、ゲームの登場キャラクターを深掘りする『キャラクター徹底解体』や、開発中の出来事やエピソード、発売後の盛り上がりなどをまとめた『墓場文庫&制作秘話 徹底解体』など読みごたえのある展示のほか、ネタバレ・写真撮影が厳禁で、設定された合言葉を口にしないと入れないエリアも存在します。ゲームをクリアしたからこそ楽しめるような展示内容になっているそうです。

■ゲーム制作者「体験として面白い」 フォトスポットにもなるくじ引きも

物販エリアでは、開発チーム描き下ろしのイラストを使用したグッズをはじめ、会場限定グッズなど30種類以上のグッズが用意されています（グッズは一部完売となっている場合があります）。

中でも、フォトスポットと一体となった『Fabulousくじ』は展示の目玉の一つです。ゲーム内に登場する都市伝説の特定シーンを模した展示となっていて、グラフィック・原案のハフハフ・おでーんさんは「非常に体験として面白い」とオススメしていました。なお、東京会場では販売予定数に達したため販売が終了しており、フォトスポットとして楽しめるエリアになっています。（5都市での全会期終了後にオンライン販売を予定）

イベントは、東京・有楽町マルイで3月8日まで開催されており、以降4都市で開催される予定です。

（C）Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAM ES.