¡Ö»¦¤¹¤¾¡¢³¤¤ËÄÀ¤á¤ë¤¾¡×ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËË½¹Ô²Ã¤¨¤Æ¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤« 24ºÐ¤ÎÃË¤È¾¯Ç¯¤é4¿Í¤ò¶¯Åð½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
¡Ö»¦¤¹¤¾¡¢³¤¤ËÄÀ¤á¤ë¤¾¡×¤ÈÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò¶¼¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢24ºÐ¤ÎÃË¤é4¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¦ÌÐÌÚÍ¥ÍÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤È17ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¤é4¿Í¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î»·¶¶¤Ç13ºÐ¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢´é¤äÊ¢¤ò½³¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¾å¡¢¡Ö·ì¤Ç·¤¤¬±ø¤ì¤¿¤«¤é15ËüÊ§¤¨¤è¡£»¦¤¹¤¾¡¢³¤¤ËÄÀ¤á¤ë¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ïÅöÆü¡¢ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î¾¯½÷¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾¯½÷¤¬ÌÐÌÚÍÆµ¿¼Ô¤é¤ËÏ¢Íí¤·¡¢»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï¡ÖÎ¾Â¤ò»ý¤¿¤ì¡¢µÕ¤µ¤Å¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ³¤¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¡¤Î¹ü¤äÁ°»õ¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤é2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢ÌÐÌÚÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£