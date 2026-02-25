¡Ö°Û¾ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×Àîºê´õ¡¢¹ë²÷¤ÊÇã¤¤Êª»ö¾ðÌÀ¤«¤¹¡¡ºÇ¶á10Ç¯¤Î¥«¡¼¥É¤ÎÀÁµá³Û¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÀîºê´õ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË ¸å11:59)¤Ë½Ð±é¡£¹ë²÷¤ÊÇã¤¤Êª»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¥¤¥¤²È¡ªÂè3»ÒÃÂÀ¸¸å½é¤á¤Æ¤Î²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Àîºê´õ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÈÇã¤¤Êª°ÍÂ¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£Àîºê¤ÏËèÆü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç1Ëü±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¾®¤µ¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤ä²Û»Ò¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÌÈÎ¤Ç¤âËèÆü2Ëü¡Á3Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÅÅ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¥«¡¼¥É¤ÎÀÁµá¤¬10Ç¯¤°¤é¤¤3·å¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ë²÷¤Ê¶â¸¯¤¤¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°Û¾ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
