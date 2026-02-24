【ブリュッセル＝秋山洋成、北京＝照沼亮介】欧州連合（ＥＵ）の欧州議会は２３日、ＥＵと米国が昨年７月に合意した関税交渉に関する貿易協定の承認手続きを保留すると発表した。

米連邦最高裁判所がトランプ政権による「相互関税」などを違法とする判決を出したことを受け、状況が不透明になったとしている。

欧州議会の会派の代表者らが２３日に会合を開き、承認手続きの保留で合意した。２４日に委員会での採決を行う予定だった。

貿易協定では、米国は大半のＥＵ製品に１５％の関税を課し、航空機やジェネリック医薬品（後発薬）などの関税率については０％か、ほぼ０％にする。一方、ＥＵは米国からの工業製品の関税を撤廃する。欧州議会では、関税撤廃に必要な法案が審議されている。

米国のトランプ大統領が通商法１２２条を根拠に各国・地域に１５％の追加関税を課す方針を示していることに対しても、「明確な協定からの逸脱だ」（欧州議会のベルント・ランゲ国際貿易委員長）などと反発の声が上がっている。

ＥＵの執行機関・欧州委員会は２２日、「米国が合意事項を守るよう期待する」との声明を出した。

英国のピーター・カイル・ビジネス貿易相は２３日、トランプ氏が追加関税の税率を１５％に引き上げると表明したことに関し、「企業のさらなる不確実性について懸念を表明し、既存の合意を尊重する必要性を米国に伝えた」と読売新聞の取材に対してコメントした。

英国は昨年５月、米国が各国と進めていた「相互関税」の交渉で初めて合意し、相互関税率は１０％で、その後に１５％で合意した日本やＥＵより低かった。

一方、中国商務省の報道官は２３日、「一方的な関税措置を撤回するよう強く求める」との談話を発表した。米連邦最高裁の判断に対しては、「内容と影響について全面的に評価中だ」とした。その上で、「貿易戦争に勝者はなく、保護主義に出口はないと繰り返し強調してきた」と自国の正当性を主張した。トランプ政権は昨年１１月以降、合成麻薬「フェンタニル」の米国流入を理由にした関税と相互関税で合計２０％の追加関税を中国に課している。

米ホワイトハウス当局者は、トランプ氏が３月３１日から４月２日にかけて中国を訪問すると明らかにしている。習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談では関税問題が改めて焦点になりそうだ。