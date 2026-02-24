もりそばやざるそばで「あつもり」という食べ方がある。普通は冷たいそばだが、そばを温かくして食べるというものだ。「そばはキリッと冷たいのを食うのが粋なんだよ」と江戸っ子がいいそうだが、寒い季節、そんな江戸っ子も親しくなった街そば屋で「あつもりで！」とこっそり頼みそうなメニューである。

【画像】半蔵門の人気店「SOBA STAND そばうさ」で提供される「バジル温そば、そばあつもり」

そもそも、そば切り誕生の草創期、そばはせいろで蒸して食べていた。十割ではつながりにくく、お湯で茹でるとそばが切れてしまうからというのが理由だったらしい。

その後の麺文化の発展とともに、つゆ、麺の、冷たい（ヒヤ）・温かい（アツ）の組み合わせが色々誕生してきた。讃岐うどんでは、ヒヤヒヤ、ヒヤアツ、アツヒヤ、アツアツと4種類の食べ方がそろっている。らーめんでも「つけめん」では麺ヒヤ・つゆアツが一般的であるが、あつもり（アツアツ）も注文できる店がほとんどだ。

そばも組み合わせはさまざま。麺アツ・つゆヒヤの「あつもり」や、麺ヒヤ・つゆアツの「つけ天そば」がある。

ところが、東京の立ち食いそば屋で、ほとんど知られていないユニークな組み合わせの「あつもり」を提供する店が2店ほどあるのだ。

半蔵門「SOBA STAND そばうさ」の人気メニュー「バジルそば」の「あつもり」

今やお洒落系立ち食いそば屋の代名詞といえる「SOBA STAND そばうさ」。2015年2月に創業しあっという間に人気化した店である。



まず1軒目は半蔵門「SOBA STAND そばうさ」

「そばうさ」をローマ字で書けば「SOBA"USA"」。アメリカンスタイルをこよなく愛する小島和樹さんが店主を務める同店だが、人気メニューは「バジル冷そば」という面白さ。

土曜の昼下がりに久々に訪問してみた。店内は混んでいる。相変わらずの人気ぶりだ。

券売機をみてすぐに「あつもり」を発見した。券売機の上の部分に次のように記載されていた。

「そばのあつもり対応可能です。※食券受け渡し時に必ずお伝えください」

つまり、すべてのメニューであつもりが可能というわけである。

「スタミナそば」、「スタミナ牛スジそば」、「バジルそば」、「スタミナ担々そば」、「海苔胡麻そば」には冷と温がある。これはつゆが冷たいか温かいかの区別で、そばは冷たいのがデフォルトだ。

それらすべてでそばを「あつもり」にできるわけである。これは面白い。

賄いで作って食べてみたらうまかった

さっそく、「バジル温そば、そばあつもり」を注文した。

考えてみると、あつもりができることで「バジルそば」は「バジル冷そば・そばヒヤ」、「バジル冷そば・そばアツ」、「バジル温そば・そばヒヤ」、「バジル温そば・そばアツ」という具合に4種類楽しむことができる。

店主の小島和樹さんによると、あつもりは賄いで作って食べてみたらうまかったので新メニューとして採用したとのこと。「あつもり」は女性に人気だという。なんとなく納得してしまう。

待つこと5分。「バジル温そば、そばあつもり」が完成した。外見上は「あつもり」かどうかはよく分からない。湯気が少し出ているのが通常のバジルそばとの唯一の違い。

「あつもり」のそばは麺同士がくっつかないように、お湯を少し入れて提供しているという。そばの上には、べーコン、スクランブルエッグ、レタス、レモン、かいわれ、白ごまがのる。

そばとバジルの2つの香りが共演、さらにレモン汁の香りが追いかけてくる

アツアツのそばを引っ張り出して、アツアツのバジルペースト入りのつゆにつけて、まずひとくち。これは驚いた。そばの香りがすごいのだ。冷たいそばでは感じることのなかった味である。そして麺は冷たいそばより柔らかい。これもよい。

そして、このアツアツのつゆから湧き立つバジルの香りの清々しいこと。そばとバジルの2つの香りが共演して、これは別次元の食べ物といってもいいかもしれない。そしてさらに絞ったレモン汁の香りが追いかけてくる。

つゆでしんなりしたレタスがまたよい香りを醸し出す。そばはすごい量なのにあっという間に食べ終えてしまった。

そして、そば湯を入れて、すべての香りが混然一体にまとったそば湯わりで余韻を楽しむわけである。

もう何もいうことはない。「バジル温そば、そばあつもり」がこれだけうまいのなら、色々な料理を妄想してしまう。そば粉を使ったニョッキを作って、バジルペーストとパルメザンチーズとそばつゆ、オリーブオイルのソースをあえて食べたらうまいに違いない。もちろんスクランブルエッグとベーコン、レモンも添えて。

神保町の「立喰いそば梅市」で出会った「“冷やし”ラー油肉そば」の“アツ盛り”？

「立喰いそば梅市」は立ち食いそば屋が減ってしまった神保町に2025年4月に久々に誕生した店である。生そばを使った盛りのよいメニューが人気となり、常連客もじわじわと増えているとか。

天ぷらは「ニラ天」「ゲソかき揚」「春菊天」「紅しょうが天」などがそろう。店主の梅宮顕市郎さんはそば好きで別業種から修業してこの業界に飛び込んだ。そばつゆは鰹節を中心にしっかりした味が評判で、サイドメニューも豊富である。

個人的には「冷やしラー油肉そば」がお気に入り。

冷たいそばにたっぷりの豚バラ肉の上に刻み海苔、食べるラー油、たぬき、ネギがのる。つゆにはお酢が加えられている。他店で見ないオリジナルな味である。定期的に訪問しているのだが、先日うかがった際に、メニュー板の「冷やしラー油肉そば」のところに新たな記載があるのを発見した。

「アツ盛りあります」

「冷やしラー油肉そばアツ盛り」は油そばのように食べるとか

「冷しラー油肉そば」なのに「アツ盛り」とはどういうことなのか店主の梅宮さんに聞いたところ、そばを温かくして油そばのようにして食べるという。別メニューにある「ラー油肉そば」はかけそばに具材がのったもので、それとも違うというのだ。なるほど、さっそくその「アツ盛り」を注文してみた。

茹で上げのそばを一旦水で〆て、さらにそれを湯通ししてアツ盛りにする。それに酢醤油をかけて、たっぷりの豚バラ肉の上に刻み海苔、食べるラー油、たぬき、ネギがのる。これは「冷やしラー油肉そば」と同じだ。

3分で登場したどんぶりをみてテンションが上がる。ネギの緑色が美しい。盛り付けがきれいだ。中からやや太めの平打ちのそばを引っ張りだして七味をかけて、まずそばをひとくち。

こちらもアツアツのそばの香りがよい。ラー油の香りをまとっていて、そこに豚バラ肉と食べるラー油とたぬきのカリカリ感が融合してくる。それら具材を混ぜてワシワシと食べていく。温かいそばのふわっとした感じが心地よい。

「冷やしラー油肉そば、アツ盛り」というより「ラー油肉あぶらそば、アツ盛り」が正解なような気もするが、それも含めて斬新なメニューだと思う。

ユニークな「あつもり」が生まれた経緯はなんだろう

今回食べた「あつもり」はバジルベースだったり、豚バラ肉とラー油ベースであったりと、従来の「もりそばのあつもり」とは大きく異なるタイプのそばであった。そのユニークさや横展開できそうな「あつもり」は、パスタやらーめんの油そばの影響もあると思う。

新潟県の焼きそばチェーン店「みかづき」の人気メニュー「イタリアン」のような「あつもりそばミートソースがけ」や「あつもりそばカレーがけ」などもできそうだ。つゆとそばをセパレートしてヒヤとアツを楽しむというチャレンジは今後も増えていくと予想する。楽しみがまた増えた気分である。

INFORMATION

「SOBA STAND そばうさ」

住所 東京都千代田区平河町1-8-8 桔梗ライオンズマンション1F

営業時間 月〜金 11:00〜21:00 、土 11:00〜15:00

定休日 日・祝

https://x.com/sobausa101

「立喰いそば梅市」

住所 東京都千代田区神田神保町1-2-8

営業時間 月〜金 11:00〜18:30、土 11:00〜15:00

定休日 日・祝

（坂崎 仁紀）