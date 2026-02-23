お笑いタレントの狩野英孝（44）が20日配信のABEMA「脳汁じゅ〜す」に出演。YouTubeのゲーム生配信で投げ銭をオフにしている理由を明かした。

この日は、ゲストたちがうらやましいと思う芸能人を発表する「あの芸人羨ましすぎる委員会」が開催された。

ザ・ギースの尾関高文は、うらやましい芸人としてゴー☆ジャスの名前を挙げた。尾関は「ゲーム配信している人はエゲつなく儲かっている」と説明。

スタジオでは「狩野さんそうなんですか？」と同じくゲーム配信で大人気の狩野を追求した。狩野は「ゴー☆ジャスさんはそうなんですか？」とすっとぼけた。その上で「僕のYouTubeでは、投げ銭・スーパーチャットをオフにしているんですよ」と明かした。

その理由についても「ゲームしたいんで！」と言い切ると、スタジオから「かっけー！」など称賛の声が上がった。

さらに狩野は「投げ銭・スーパーチャットで来たコメントって読まないといけない独自のルールがある。そのコメントを読むとストーリーが止まる」とゲーム集中するためと説明した。

そしてゴー☆ジャスについても「努力の人。僕もコロナの1年前ぐらいからゲーム配信をやってますけど、そのだいぶ前からゲーム配信しているんですよ。コロナになっていろんな芸能人がゴー☆ジャスさんが耕してきた畑をみんな土足で荒らしていって、仕事が増えたらその畑から去って行って…また1人で畑を耕しているんですよ」とリスペクトの言葉を並べた。