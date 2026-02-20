明星食品は2月20日、袋麺・カップ麺「チャルメラ」シリーズの発売60周年を記念し、人気キャラクター「ちいかわ」をデザインした数量限定パッケージ「チャリメラ」を展開すると発表しました。

2026年3月中旬から順次出荷され、全国で発売されます。

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏がXで連載する大人気漫画作品。作中には「チャルメラ」にそっくりな「チャリメラ」が登場することでも知られており、その縁から2021年に初のコラボが実現し、今回で第4弾となります。

ちいかわパッケージの対象となるのは、袋麺3品「明星 チャルメラ しょうゆラーメン 5食パック」「宮崎辛麺 5食パック」「バリカタ麺豚骨 5食パック」と、カップ麺3品「明星 チャルメラカップ しょうゆ」「宮崎辛麺」「バリカタ麺豚骨」です。

いずれも数量限定で、パッケージが「ちいかわ」デザインに切り替わり、品質はそのままにブランド名は「チャリメラ」として発売されます。

限定パッケージでは、にっこり笑うちいかわやハチワレ、クラッカーを鳴らすうさぎなどが描かれた、にぎやかなデザインを採用。さらにモモンガや古本屋も登場しており、キャラクターを探して楽しめる仕様になっています。

デザインは5食パックで1種類、個食で5種類、タテ型カップで1種類が用意されています。個食デザインはパック内にランダムで封入されるとのことです。

なお「ちいかわ」は、2026年夏に劇場版「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開も予定しています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026022009.html