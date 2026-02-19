ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が首位発進、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位につけた。日本勢の活躍に列島が沸くなか、地上波中継で競技を見守ったファンの間では、“餃子”らしき物体が登場したと話題になっている。

13番滑走のエカテリーナ・クラコワ（ポーランド）が演技を終え、笑顔でキス・アンド・クライに座る姿が映し出された時だ。左隣に座る女性の膝の上に、ちらりと映った笑顔マークのキュートなぬいぐるみ。今大会の団体戦で同国代表チームが掲げたことがきっかけで話題となった、ポーランドの伝統料理「ピエロギ」を模したぬいぐるみだ。その姿から、日本ファンの間では「餃子」と呼ばれていた。

その愛らしい姿がSNS上で瞬く間に拡散し、品切れ状態になったと米紙「ニューヨーク・ポスト」が伝えたほどの人気グッズが、五輪の舞台に再び登場。地上波中継で見守った日本のファンも、すかさず反応している。

「ポーランドの餃子クッションここにも登場」

「その餃子みたいなぬいぐるみ前にも見たな、団体戦か？男子シングルか？どっちだっけ……ちょっと可愛いのよね」

「ポーランドの選手は餃子クッションを持つのがデフォルトなんｗ」

「その餃子みたいなぬいぐるみ何？かわいい！」

「あ！餃子ぬい」

「出た！餃子！」

クラコワは60.14点でSP19位。19日（同20日）に行われるフリーの演技後にも、ピエロギのぬいぐるみが再び姿を現しそうだ。



