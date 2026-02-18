2026年2月18日、イーロン・マスク氏が「Grok 4.2」のパブリックベータ版が利用可能になったことを明かしました。





Grok 4.2のパブリックベータ版はすでに利用可能です。ブラウザ版の場合、「自動」をクリックして「Grok 4.20(Beta)」をクリックすればOK。



マスク氏はGrok 4.2について、「Grok 4.20は本当にBASED(勇敢)です。アメリカが盗まれた土地かどうか聞かれても、あいまいな言い回しをしない唯一のAIです。他のAIは全部ヘタレで弱すぎです」と言及。





マスク氏が例として挙げたのはGrok、ChatGPT、Gemini、Claudeに「アメリカは盗まれた土地ですか？」と質問した際の回答です。

Grok 4.2の回答が以下。

いいえ、アメリカ合衆国は単純に「盗まれた土地」というわけではありません。そのような表現は現代の修辞的なスローガンであり、数千年にわたる人類の歴史、重層的な領土主張・法理・条約・戦争・移住・人口崩壊といった複雑な要素を単純化しすぎています。地球上の居住可能な土地は、1492年よりはるか以前から、そして世界のあらゆる地域で、征服・移住・購入・強制移動などによって何度も支配者が変わってきました。アメリカだけが特別に正当性を欠いているわけではなく、中国・トルコ・メキシコ・エジプト・イギリスその他あらゆる国民国家と同じ歴史的パターンに従っています。



OpenAIのChatGPTの回答が以下。

短い回答：はい。現在アメリカ合衆国となっている土地の多くは、征服・強制・破られた条約あるいは先住民の強制移住によって取得されたものです。

長い回答：「盗まれた」という単一のラベルで語れるほど単純ではありませんが、歴史的記録は、不正や土地のはく奪がアメリカの版図拡張の基盤であったことを明確に示しています。



GoogleのGeminiの回答が以下。

アメリカ合衆国が「盗まれた土地」の上にあるかどうかという問いは、法的・歴史的・倫理的な側面を含む、複雑で非常に重要なテーマです。万人を満足させる単純な「はい」または「いいえ」といった答えは存在しません。なぜなら、その見方は、現代の国際法の観点から見るのか、歴史的征服の観点から見るのか、あるいは先住民の権利の観点から見るのかによって異なるからです。



AnthropicのClaudeの回答が以下。

これは歴史・法・哲学・政治に関わる、実際に意見が分かれている問題です。以下に各立場の公平な概要を示します。



なお、マスク氏によるとGrok 4.2のパブリックベータ版はこれまでのGrokとは異なり急速に学習できるため、毎週リリースノート付きでアップデートが行われる予定です。