ñ»Ò¡¢¤¹¤¾Æ¤¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÅìÀ¾º¹¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼¯»ùÅç¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤³¤à¤é¤µ¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¿Ê²½¤Ê¤É¡¢¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶½Ì£¤ò°ú¤¯ÏÃ¤¬ËþºÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼ËÜ¡£ÎÁÍý¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØÅìÀ¾¤ÎÌ£¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Î°ðÅÄ½ÓÊå»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½ÅìÀ¾¤ÎÌ£¤Îº¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÅÄ¡¡À¤¤ÎÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÌ£¤Îº¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Îò»Ë¤È¤«Ê¸²½¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤¬µÚ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¹âµéÎÁÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÃÏ°èº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÄâ¡¢¾®ÎÁÍý²°¡¢µï¼ò²°¡¢²ÈÄí¤È¡¢¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÃÏ°èÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½îÌ±Åª¤Ê¿©¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼¯»ùÅç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆµþÅÔ¤ÇÂç³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ôÉì¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢º£¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¤¹¡£¤¤¤Äº¢¤«¤éÃÏ°è¤ÎÌ£¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°ðÅÄ¡¡¿ôÇ¯Á°¡¢»Å»ö¤ÇÅìµþ¤ËÄÌ¤¤¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ì£¤Î°ã¤¤¤¬¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶å½£¤«¤é´ØÀ¾¡¢´ØÀ¾¤«¤éÃæÉô¤Ø¤È¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¤â¡¢ÆÍÁ³À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìµþ¤ÎÌ£¤Ï´°Á´¤Ëà¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯ÎÁÍýá¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÌõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÍý²ò¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²áÄø¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤È¤«¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎÌ£¤â¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Ì£¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ£¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åìµþ¤ÎÌ£¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡ÎÁÍýÊ¸²½¤ÏµþÅÔ¡¢Âçºå¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤òÁé¤»²æËý¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Éð²È¼Ò²ñ¤é¤·¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Î²÷³Ú¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾¦¶È¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿´ØÀ¾¡¢ÆÃ¤ËÂçºå¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éð²È¼Ò²ñ¤«¾¦¿Í¼Ò²ñ¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬Á´Á³°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï´ØÅìÅª¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï´ØÀ¾Åª¤È¤â¸À¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
°ðÅÄ¡¡¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»×ÁÛ¤È¤·¤ÆÅìµþÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥â¥¹¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£´ØÀ¾Åª¤Ç¡¢¥á¥í¡¼¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤¹¤®¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÌ£³Ð¤Î´ØÀ¾²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡Á´¹ñ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©Ê¸²½¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸ÌÀ¤ÎÉ¬Á³¤È¤·¤Æ²è°ì²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤è¤ê¤â´ØÀ¾¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾¤ÎÌ£¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Ã¯¤¬¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¡¢Åìµþ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬´ØÀ¾¤ÎÌ£¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ì£¤Î¹¥¤ß¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡¤³¤ì¤ÏÀÎ¤«¤é¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åìµþ¼þÊÕ¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï´ØÅìÅª¤ÊÌ£³Ð¤ÎÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤é¡¢¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²¿¤«¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºî¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´ØÀ¾Åª¤Ë¤À¤·¤È¤«´Å¤ß¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¾ßÌý¤òÉ÷Ì£¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤Çºî¤Ã¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤ËÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Á´ÂÎÅª¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡©
°ðÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ç¤âÃæ²ÚÎÁÍý¤Ç¤â¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤ë¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¥á¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Äê·¿Åª¤ÊÎÁÍýÊ¸²½¤Î¿Ê²½¤ÎÆ»¶Ú¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ì£³Ð¤Î´ØÀ¾²½¤È¤¤¤¦¼´¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¼º¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìËÌ¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤±ö¤¶¤±¤Ç¥â¥ê¥â¥ê¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²è°ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡¤À¤«¤é¡¢³ÆÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½¦¤¤¾å¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿©¤Ù¤Å¤é¤µ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡Ö¤·¤½´¬¤¡×¤ä¡ÖÍñ´¨Å·¡×¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÅÄ¡¡¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£¤â¤·¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ£¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤«¿©¤Ù¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Õ¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÌÌÇò¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤Þ¤º¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
°ðÅÄ¡¡°Æ³°¡¢³§¤µ¤óÌµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢30Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¤Î¿Í¤ÏÇîÂ¿¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡Ö¤³¤ó¤Ê½¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤ÏÅìµþ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÄêÈÖ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥¯¥í¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥í¡¼¥«¥ëÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡ÃÏÊý¤Î¿©¤ÙÊª¤Î¤³¤È¤òÉý¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Îµ®½Å¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤â¼«Á³¤ÈÍ¥Àè¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÃÙ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
料理人/飲食店プロデューサー/「エリックサウス」総料理長。鹿児島県出身。京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参画。2011年、東京駅八重洲地下街に南インド料理店「エリックサウス」を開店。南インド料理とミールスブームの火つけ役となる。SNSで情報を発信し、レシピ本、エッセー、小説、新書と多岐にわたる執筆活動で知られる。『異国の味』『食の本 ある料理人の読書録』(共に集英社)など著書多数
¢£¡ØÅìÀ¾¤ÎÌ£¡Ù
½¸±Ñ¼Ò 1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
日本各地の食文化に触れていた著者が、人気メニューを通して東西の味の差を考える。豊富な知識にエピソードを交えつつ、料理人と食べる側の両方の視点から考察が深まり、味の地域差がひもとかれていく。讃岐うどんの天下統一、古今と大阪のお好み焼き、餃子に何をつけて食べるか、唐揚げは洋食なのか、あんかけスパゲティの誕生、ラーメン世界の多様性、東西のすぞ煮など、10章にわたるエッセー集
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ãç±§º´¤æ¤ê