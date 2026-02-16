¡ÚÂ®Êó¡Û¥ë¥Õ¥£»ö·ï¤Î¡È»Ø¼¨Ìò¡É¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¡¡Åìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Î¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É7»ö·ï¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤éÈÈ¹Ô¤ò»Ø¼¨¤«¡¡ÅìµþÃÏºÛ
Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤À»Ø¼¨Ìò¡È¥ë¥Õ¥£¡É¤é¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¼Â¹ÔÌò¤ËÈÈ¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤Î90ºÐ¤Î½÷À¤¬¥Ð¡¼¥ë¤Ç²¥¤é¤ì»àË´¤·¤¿¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Ê¤É7¤Ä¤Î»ö·ï¤Ç¼Â¹ÔÌò¤ËÈÈ¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¤¿ºá¤Î¤Û¤«¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ø¼¨Ìò¤Î1¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢¶¯Åð»ö·ï¤Ç¤Ï¡Ö¶§´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¶¼¤·¤¿¤êË½¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù°ìÉô¤òÈÝÇ§¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¡Ö¤Û¤¦½õÈÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡×¤È¤·¤ÆÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÇÆ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¶¯Åð¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤ÎÅÏÊÕÍ¥¼ùÈï¹ð¤äº£Â¼Ëá¿ÍÈï¹ð¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ó¥¯¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤È¤¤¤¦Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ý¹¾»Ô¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¹ÔÌò¤ËÅÅÏÃ¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ëÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¶â¸Ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ë½¹Ô¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏÏÀ¹ð¤Ç¡Ö°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ÎÁ´¤Æ¤Ë·×²èÃÊ³¬¤«¤é´ØÍ¿¤·¡¢»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÆ£ÅÄÈï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÂ¾¤Î»Ø¼¨Ìò¤«¤é¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¼õÆ°Åª¤Ë¶¯Åð¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í´ü¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬ÁêÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
