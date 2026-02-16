¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¾¾ºäÂçÊå»á¤¬¡È²øÊª±¦ÏÓ¡É¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ËÂÐÌÌ¡ª¥µ¥¤¥óÆþ¤êUSAË¹»Ò¥²¥Ã¥È¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡×
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¤³¤È¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê45¡Ë¤È¡È²øÊª±¦ÏÓ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡ÖDice¨¡K¡Ê¾¾ºä»á¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëµÇ°ÉÊ¡×¤Èµ¤·¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎË¹»Ò¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾¾ºä»á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾¾ºä»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ºä»á¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡Öº£Æü¤Ï¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È±¦ÏÓ¤Î°õ¾Ý¤òµ¤·¤¿¡£