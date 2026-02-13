久常涼がペブルビーチで10アンダー単独首位発進 松山英樹は19位
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 初日◇12日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会は第1ラウンドが終了した。初出場の久常涼がボギーなしの「62」をマークし、10アンダー・単独首位で滑り出した。
【AI分析で発見】松山英樹、高精度アイアンの秘密
シグニチャー大会（昇格大会）は上位者のみが出場できるエリートフィールド。米3年目の久常は「ファーマーズ・インシュランス・オープン」2位、「WMフェニックス・オープン」10位とポイントを重ねて『AON5』に入り、出場権を手にした。松山英樹は6バーディ・1ボギーの「67」で回り、5アンダー・19位タイにつけている。9アンダー・2位タイにサム・バーンズとキーガン・ブラッドリー（ともに米国）。8アンダー・4位タイには先週優勝し今季2勝のクリストファー・ゴッタラップ（米国）ら3人が並んでいる。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は4アンダー・28位タイ。松山と同組で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はイーブンパー・62位タイと出遅れた。2日間はペブルビーチGLとスパイグラスヒルGCをプロアマ形式でラウンド。松山と久常は2日目、スパイグラスヒルをプレーする。3日目、最終日はプロのみがペブルビーチを回る。賞金総額は2000万ドル（約30億円）。優勝者には360万ドル（約5億5300万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
AT＆Tペブルビーチ・プロアマ リーダーボード
