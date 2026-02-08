元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。好物の「うまい棒」について熱弁した。

「お酒のおつまみにうまい棒を食べている」というリスナーからのメッセージを紹介。松岡は「うまい棒の話になると、みなさん“あれが好きだ”“これが好きだ”ってあると思うんですよ。何種類あるの？死ぬほどあるでしょ？俺が一番好きだったのはサラミなんですよね。サラミ味好きでした。サラミ味と、明太子味と、野菜サラダ、緑のね。あれが好きだったな」と明かした。

「他にもソースとかチーズとかカレーとか、後になったらコーンポタージュとかたこ焼きとかいろいろ出てきましたけど、後から出てきて“これ美味いな”と思うのは納豆でしたね。よく食べました、納豆味。本当にお酒飲んでいる時、うまい棒2〜3本あったらもう十分なんですよ」と話した

さらに「俺、うまい棒を食う時に、癖で横に置いて、上から手のひらで押さえるんです。そうすると、綺麗に3分割、4分割に割れるんです、バリンって。そうやって食べるとおつまみにしやすいんですよ」と笑った。