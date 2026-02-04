「捨て色が一切ない」メイクのプロたちも使い続けている「本当にいいパレット」





まだ「これ以上の色に出会えてない」絶妙な色



メイクのプロや美容通たちが、実際にずっと愛用しているというパレットをご紹介。捨て色は一切なくどの色も残らない。「このブランドならではの唯一無二」という名作をリコメンド。







収集する美容通も多いSUQQUのパレット

シグニチャー カラー アイズ 02 7,700円／SUQQU パウダーなのに粉飛びしにくく、にごらず発色。陽光色と名づけられた02は、その名のとおりあたたかみのあるコーラルオレンジとトープがメインの黄み寄りの構成。



【こう使う！】

ベースからアイライナーまでこの１つで。「2をアイホールに仕込み、4を二重幅の目尻寄りにON。3のブラウンは目尻側にアイラインのように引き、最後に1のラメを目頭に。捨て色なしとは、まさにこのこと」（Mayusaaaaaaaaanさん／デザイナー）



重ねるほどに美しさが増す。「決まった使い方はなく、その日の気分で思いのままにアレンジしています。4色を重ねても透明感が保たれて、むしろ洗練される。上品なラメなので大人っぽく仕上げたいときに」（木部明美さん／ヘア&メイク）

「膨大な量のアイシャドウを持っている私でさえ、底見えするほど愛用しているアイシャドウ。コーラルがかったオレンジですが透き通るような色づきなので、オレンジシャドウが苦手な人も使いやすいはず」（ビューティインフルエンサー：Romiさん）







日本人の肌にもよくなじむ人気の台湾コスメ

アイカラーパレット（バーンオレンジ） 9g 1,980円 「台湾コスメheme（ヒーミー）のアイシャドウ。プチプラに見えない上品なラメが印象的でバーンオレンジをお買い上げ。鮮やかな色で目を囲むように塗ると今っぽい表情に。どちらも右下の色はアイブロウに使用しています」（mao itoさん・YEAUディレクター兼ヘアメイク） 「安いのに捨て色がない」と口コミでも人気沸騰中のアイカラーパレットは全10種類で展開。密着度が高く、崩れにくいのも特徴。







美容のプロたちが廃番を恐れる「唯一無二の頼れる名品」

