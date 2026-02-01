アヤックス冨安健洋がついに新天地デビュー！81分から左SBで途中出場、484日ぶりの実戦復帰
板倉滉と冨安健洋が所属するオランダの名門アヤックスは、現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、エクセルシオールと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。
板倉が怪我で欠場したこの一戦で、今冬に加入した冨安がついに新天地デビューを飾った。
チームが２−０から２−２に追いつかれた直後の81分から途中出場。左SBに入る。
27歳のDFがアーセナル時代の24年10月５日のサウサンプトン戦以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
