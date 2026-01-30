1人1本ゲット推奨かも！【ユニクロ】40・50代のスタメン候補！「名品パンツ」

デイリーカジュアルの相棒パンツを選ぶなら、何がおすすめ？ アイテム選びに迷ったら、ブランドの人気アイテムをチェックするのも一つの手。編集部のイチオシは【ユニクロ】の「名品パンツ」。SNSでも購入報告多数で、公式サイトでも★4.5以上と高評価！そんな大人気アイテムの魅力をご紹介します。

カラバリ豊富！ ゆるっと穿けるスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

脚のラインを拾いにくいワイドストレートシルエットのスウェットパンツ。「適度なハリ感があり、しなやかで、きれいな表情」（公式サイトより）の生地感で、カジュアルに傾きすぎずに穿けそう。楽に穿けてサマになる、デイリーコーデの相棒にぴったりの一本です。ベージュやグレーなど、デイリーに取り入れやすいカラーが揃った全8色展開。

こなれ見え & 体型カバーが狙えるバギーパンツ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ゆとりのある筒幅とカーブシルエットが今っぽさを演出するジーンズ。シンプルなワンツーでもこなれた雰囲気に導いてくれそうです。公式サイトによると「コットンブレンド素材で、やわらかく快適なはき心地」とのことで、楽ちんなのも嬉しいポイント。

