東京ディズニーセレブレーションホテルでコスパ抜群の朝食を！ミッキーのパンケーキや焼き立てパンに注目
ディズニーキャラクターをそばに感じながら過ごすことができる東京ディズニーセレブレーションホテル。朝食でも、ディズニーの世界観を存分に堪能できる。
【写真】ブッフェ台にもミッキーモチーフ!?サクサクで美味な「クランベリーツイスト」
同ホテルにあるウィッシュ棟の「ウィッシュ・カフェ」と、ディスカバー棟の「ディスカバー・カフェ」では、ブッフェカウンターから、専用のミッキープレートに好みのメニューを盛り付けて、ワクワク感満点の朝食を楽しむことができる。
ベーコンやウインナー、スクランブルエッグなど、朝食にぴったりのメニューが並ぶブッフェ台。イチオシは、ミッキーマウスをモチーフにしたパンケーキで、同ホテルのスタッフは「写真撮影する方もいたりと、お子さまだけでなく、多くのゲストにお楽しみいただいております」とアピールする。
また、ホテルで焼き上げているパンも必食！「なかでもクロワッサン、クランベリーツイスト、パンオショコラがおすすめです」(同スタッフ)とのこと。ほかには、パークのメニューを思わせるチュロスも好評だという。
料金は、大人(中学生以上)2000円、子ども(4歳〜小学生)1000円、3歳以下無料…と、“ホテルの朝食ブッフェ”としてはコストパフォーマンスも抜群！宿泊客以外も利用可能なので、ディズニーキャラクターをそばに感じながら、心満たされるひとときを過ごしてほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※昼食と夕食の用意はなし。プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)はなし。ホテルの券売機にて朝食券を購入すること。メニューの内容は予告なく変更になる場合あり。品切れや販売終了の場合あり。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
