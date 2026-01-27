ÃË½÷2000Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â1°Ì¤Ï¡Ö·ÐºÑÅªÉéÃ´¡×¡ªÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤âÉÝ¤¤¤±¤É·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1ÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¡Ä
·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤é·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤ª¶â¡×¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ä¤¿¤á¤é¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³1°Ì¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä!!
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Û
·ëº§¤Ï¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½¼Â¡×¡£¤È¤â¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Á´¹ñ¤Î20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷2000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öafb¡Ê¥¢¥Õ¥£¥Ó¡¼¡Ë¡×¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ä¤¿¤á¤é¤¤¤ò´¶¤¸¤ëºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡×¡Ê22.1%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì ·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡ÊÀ¸³èÈñ¡¦¶µ°éÈñ¤Ê¤É¡Ë
2°Ì ·ëº§¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤
3°Ì ¼«Í³¤ä»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â
4°Ì µÁ¼Â²È¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö´Ø·¸
5°Ì ÁêÀ¤äÎ¥º§¤Ø¤ÎÉÔ°Â
1°Ì¤¬¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤Ë¥ê¥¢¥ë¡£ºòº£¤Ï¡¢¼ýÆþÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤äÊª²Á¹â¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÊªÍýÅª¤ËÌµÍý¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2°Ì°Ê²¼¤Î°Õ¸«¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸½¼ÂÅª¤Ã¡ª¡¡2°Ì¡Ö·ëº§¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢3°Ì¡Á5°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤«¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¨¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¤§¡£
¡ÚÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡©¡Û
¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡Ä¡Ö·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ä¤¿¤á¤é¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¡×¤ÏÇ¯Îð¤â¤·¤¯¤ÏÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ç¯ÂåÊÌ
20Âå¤«¤é40Âå¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡×¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢ÆÃ¤Ë40Âå¤Ç¤Ï24.3¡ó¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤äÉéÃ´¡×¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤æ¤¨¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¢ÃË½÷ÊÌ
ÃËÀ¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡×¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ºÇÂ¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦½÷À¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡Ö·ëº§¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖµÁ¼Â²È¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡×¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÉéÃ´¡×¤Ê¤É¤¬ÃËÀÉ¼¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ç¤â¼Â¤Ï¡Ä¡ÖÆÃ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Û
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤äÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¿´ÇÛ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢·ëº§¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»²¾È¸µ¡§afb¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch
Photo¡§¤Ñ¤¯¤¿¤½