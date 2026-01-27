TUY

27日に公示された衆議院議員選挙。山形県3区の届け出順が判明した。（午前9時半現在）

１　落合拓磨　（中道・新）

２　遠藤和史　（参政・新）

３　加藤鮎子　（自民・前）

４　喜多恒介　（国民・新）