ニューストップ > 国内ニュース > 衆議院選挙2026 山形県選挙区の届け出順 3区（午前9時半現在） 衆議院選挙2026 山形県選挙区の届け出順 3区（午前9時半現在） 衆議院選挙2026 山形県選挙区の届け出順 3区（午前9時半現在） 2026年1月27日 9時59分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 27日に公示された衆議院議員選挙。山形県3区の届け出順が判明した。（午前9時半現在） １ 落合拓磨 （中道・新） ２ 遠藤和史 （参政・新） ３ 加藤鮎子 （自民・前） ４ 喜多恒介 （国民・新） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「これで違反に？」車で歩道を横切ると違反になるケースとは ポイントは一時停止…でも一時停止しても違反になるケースも！？ 注意点を警察と整理してみた 「性的欲求がたまっていた」75歳の男が23歳の女性にした許されない行為…不同意わいせつ裁判で語られたこととは（山形）【独自】 「これって違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは